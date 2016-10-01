عاجل : القضاء الفرنسي يأمر بالمواجهة بين المجرد والمشتكية الفرنسية التي تتهمه بالاغتصاب

كشف محامي الفنان المغربي سعد لمجرد في تصريح لشوف تيفي اليوم الجمعة،أن القضاء الفرنسي أمر بإجراء مواجهة بين لمجرد و المشتكية الفرنسية في جلسة مقبلة.

شوف تيفي:

كشف محامي الفنان المغربي سعد لمجرد في تصريح لشوف تيفي اليوم الجمعة،أن القضاء الفرنسي أمر بإجراء مواجهة بين لمجرد و المشتكية الفرنسية في جلسة مقبلة.

و أضاف المحامون بعد إيداع لمجرد السجن،أنهم قرروا استئناف الحكم الصادر ضد لمجرد بعد توجيه التهمة إليه مباشرة



وكان المعلم،الذي حصد تضامنا واسعا من طرف المغاربة، قد اعتقل الأربعاء ووضع رهن الحراسة النظرية ، عقب شكاية تقدمت بها فتاة من جنسية فرنسية متهمة إياه ب''العنف الجنسي ''.

وكان من المقرر أن يحيي سعد لمجرد حفلا موسيقيا يوم غد السبت بقصر المؤتمرات في باريس.