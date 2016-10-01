هذا ما وقع لسائحة فرنسية كانت تتجول رفقة أصدقائها بالدارالبيضاء .

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ذكر مصدر مطلع أن سياح فرنسيين تعرضوا وسط الأسبوع إلى عملية سرقة بأحد الأحياء القريبة من منطقة السباتة والأقرب لشارع محمد السادس بالدارالبيضاء حيث اعترضت عصابة سائحة فرنسية شابة وسلبتها كل ما تملك هي وصديقها وفروا إلى وجهة مجهولة.
وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية التابعة لمنطقة عين الشق تحركت بسرعة لتوقيف الجناة، حيث قاموا بحملات تمشيطية لكن دون الوصول إليهم لحد الساعة..
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