مثير البوليس الطالياني شد عصابة خطيرة.. وها أشنو كانو كيديرو المغاربة لي فيها

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المغاربة ما خلاو حتا قنت إلا وبصموا بصمتهم الزوينة والخايبة، لكن هذه المرة كانت خايبة بعد حيرة كبيرة للأمن الإيطالي فالأخير شد عصابة فيها مغاربة يهربون السيارات والعربات المسروقة من أوروبا إلى المغرب.
البوليس الإيطالي كشف هذه العصابة التي يسيرها خمسة مغاربة ويساعدهم ثلاث إيطاليين من خلال عمليات التنصت على هواتفهم بعد أن أثار هؤلاء الشبهات حولهم وتم توقيفهم متلبسين بسرقة شاحنة.
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