صورة جديد للملك محمد السادس بافريقيا تشعل الفايسبوك

انتشرت بسرعة البرق صورة جديدة للملك محمد السادس مع شابتين في إحدى البوتيكات المخصصة لبيع الملابس الجاهزة خلال زيارته لزنجبار.

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انتشرت بسرعة البرق صورة جديدة للملك محمد السادس مع شابتين في إحدى البوتيكات المخصصة لبيع الملابس الجاهزة خلال زيارته لزنجبار.

ويظهر من خلال الصورة لباس الملك المتجدد والشبابي وسبور أكثر، حيث يفرض الجو الحار السائد في المنطقة مثل هذا النوع من اللباس، إذ ظهر الملك مرة أخرى متحررا من البروتوكول وقريب من الناس أكثر تماما كما يفعل في باقي زياراته لعدد من الدول في مختلف أنحاء العالم حيث يحضى بإعجاب الجميع ..