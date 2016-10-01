 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما وقع لسائحة فرنسية كانت تتجول رفقة أصدقائها بالدارالبيضاء . | حوادث و حقوق

هذا ما وقع لسائحة فرنسية كانت تتجول رفقة أصدقائها بالدارالبيضاء .

مثير البوليس الطالياني شد عصابة خطيرة.. وها أشنو كانو كيديرو المغاربة لي فيها | حوادث و حقوق

مثير البوليس الطالياني شد عصابة خطيرة.. وها أشنو كانو كيديرو المغاربة لي فيها

صورة جديد للملك محمد السادس بافريقيا تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة جديد للملك محمد السادس بافريقيا تشعل الفايسبوك

إدانة سيكليس بالسجن بعد إغتصابه قاصرا مقابل مفرقعات عاشوراء | حوادث و حقوق

إدانة ''سيكليس'' بالسجن بعد إغتصابه قاصرا مقابل ''مفرقعات عاشوراء''

شوف تيفي في بث مباشر من داخل قصر العدالة بباريس ..شوفو الأجواء بعد محاكمة سعد لمجرد | ثقافة و فنون

شوف تيفي في بث مباشر من داخل قصر العدالة بباريس ..شوفو الأجواء بعد محاكمة سعد لمجرد

مصادر فرنسية: ها علاش رفض القاضي الفرنسي تمتيع سعد لمجرد بالسراح المؤقت رغم الكفالة | ثقافة و فنون

مصادر فرنسية: ها علاش رفض القاضي الفرنسي تمتيع سعد لمجرد بالسراح المؤقت رغم الكفالة

عاجل:نزهة الركراكي تعتذر من جمهورها و تلغي عرض مسرحيتها بالدار البيضاء و هذه التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل:نزهة الركراكي تعتذر من جمهورها و تلغي عرض مسرحيتها بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

عاجل:هذا ما قررته نزهة الركراكي بعد تمديد فترة اعتقال ابنها سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل:هذا ما قررته نزهة الركراكي بعد تمديد فترة اعتقال ابنها سعد لمجرد

دركي سينغالي يتعرض للسرقة بشوارع البيضاء | حوادث و حقوق

دركي سينغالي يتعرض للسرقة بشوارع البيضاء

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

إدانة ''سيكليس'' بالسجن بعد إغتصابه قاصرا مقابل ''مفرقعات عاشوراء''
بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 21:33 إدانة سيكليس بالسجن بعد إغتصابه قاصرا مقابل مفرقعات عاشوراء | حوادث و حقوق
إدانة ''سيكليس'' بالسجن بعد إغتصابه قاصرا مقابل ''مفرقعات عاشوراء''
أدانت محكمة الإستئناف بأكادير يوم أمس الخميس شخصا يمتهن إصلاح الدراجات الهوائية ''سيكليس''،بسنتين سجنا نافذا، بعد الإعتداء جنسيا على طفل قاصر.

شوف تيفي

أدانت محكمة الإستئناف بأكادير يوم أمس الخميس شخصا يمتهن إصلاح الدراجات الهوائية ''سيكليس''،بسنتين سجنا نافذا، بعد الإعتداء جنسيا على طفل قاصر.

وجاء اعتقال المتهم البالغ من العمر 32 سنة، بعدما كان يستدرج الضحية كل مرة بالنقود والحلوى منذ شهر غشت المنصرم، قبل ان يفتضح أمره، بعد إختفاء الطفل لمدة عن الأنظار، لتكتشف أمه بأنه تعرض للاستغلال الجنسي بحي سيدي بلقاس، بعد أن أغراه المغتصب بمفرقعات عاشوراء.

وبمجرد علم الجاني بافتضاح أمره، فر هاربا نحو وجهة معروفة من قبل السلطات، حيث اعتقل ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية وأحيل بعدها على النيابة العامة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

سيكليس أكادير الإستئناف الضحية الإعتداء الطفل الإستغلال شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذا ما وقع لسائحة فرنسية كانت تتجول رفقة أصدقائها بالدارالبيضاء . | حوادث و حقوق

هذا ما وقع لسائحة فرنسية كانت تتجول رفقة أصدقائها بالدارالبيضاء .

مثير البوليس الطالياني شد عصابة خطيرة.. وها أشنو كانو كيديرو المغاربة لي فيها | حوادث و حقوق

مثير البوليس الطالياني شد عصابة خطيرة.. وها أشنو كانو كيديرو المغاربة لي فيها

دركي سينغالي يتعرض للسرقة بشوارع البيضاء | حوادث و حقوق

دركي سينغالي يتعرض للسرقة بشوارع البيضاء

الوكيل العام للملك بأكادير يعيد فتح ملف الممثلة جيهان التي حاولت الإنتحار | حوادث و حقوق

الوكيل العام للملك بأكادير يعيد فتح ملف الممثلة ''جيهان'' التي حاولت الإنتحار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليوم : هذا ما أمر به القضاء الفرنسي في حق سعد المجرد | حصاد اليوم
منذ 30 دقيقة

الحصاد اليوم : هذا ما أمر به القضاء الفرنسي في حق سعد المجرد

أبرز كواليس افتتاح مهرجان التمور بأرفود في النسخة 17 عشر | خارج البلاطو

أبرز كواليس افتتاح مهرجان التمور بأرفود في النسخة 17 عشر

أمينة رشيد تتأسف بعد سجن سعد لمجرد بفرنسا..هذاك لوليد الله يحفظو ميستاهلش هاذشي | بــووز

أمينة رشيد تتأسف بعد سجن سعد لمجرد بفرنسا..هذاك لوليد الله يحفظو ميستاهلش هاذشي

حصري : فيديو اخر مباشرة من فرنسا.. لحظة خروج أب سعد لمجرد البشير عبدو من أمام قصر العدالة بفرنسا | زووم

حصري : فيديو اخر مباشرة من فرنسا.. لحظة خروج أب سعد لمجرد البشير عبدو من أمام قصر العدالة بفرنسا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذا ما وقع لسائحة فرنسية كانت تتجول رفقة أصدقائها بالدارالبيضاء . | حوادث و حقوق
منذ 37 دقيقة

هذا ما وقع لسائحة فرنسية كانت تتجول رفقة أصدقائها بالدارالبيضاء .

مثير البوليس الطالياني شد عصابة خطيرة.. وها أشنو كانو كيديرو المغاربة لي فيها | حوادث و حقوق

مثير البوليس الطالياني شد عصابة خطيرة.. وها أشنو كانو كيديرو المغاربة لي فيها

صورة جديد للملك محمد السادس بافريقيا تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة جديد للملك محمد السادس بافريقيا تشعل الفايسبوك

إدانة سيكليس بالسجن بعد إغتصابه قاصرا مقابل مفرقعات عاشوراء | حوادث و حقوق

إدانة ''سيكليس'' بالسجن بعد إغتصابه قاصرا مقابل ''مفرقعات عاشوراء''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.