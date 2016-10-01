إدانة ''سيكليس'' بالسجن بعد إغتصابه قاصرا مقابل ''مفرقعات عاشوراء''

أدانت محكمة الإستئناف بأكادير يوم أمس الخميس شخصا يمتهن إصلاح الدراجات الهوائية ''سيكليس''،بسنتين سجنا نافذا، بعد الإعتداء جنسيا على طفل قاصر.

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أدانت محكمة الإستئناف بأكادير يوم أمس الخميس شخصا يمتهن إصلاح الدراجات الهوائية ''سيكليس''،بسنتين سجنا نافذا، بعد الإعتداء جنسيا على طفل قاصر.

وجاء اعتقال المتهم البالغ من العمر 32 سنة، بعدما كان يستدرج الضحية كل مرة بالنقود والحلوى منذ شهر غشت المنصرم، قبل ان يفتضح أمره، بعد إختفاء الطفل لمدة عن الأنظار، لتكتشف أمه بأنه تعرض للاستغلال الجنسي بحي سيدي بلقاس، بعد أن أغراه المغتصب بمفرقعات عاشوراء.



وبمجرد علم الجاني بافتضاح أمره، فر هاربا نحو وجهة معروفة من قبل السلطات، حيث اعتقل ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية وأحيل بعدها على النيابة العامة.



