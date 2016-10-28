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عاجل:نزهة الركراكي تعتذر من جمهورها و تلغي عرض مسرحيتها بالدار البيضاء و هذه التفاصيل
بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 19:54 عاجل:نزهة الركراكي تعتذر من جمهورها و تلغي عرض مسرحيتها بالدار البيضاء و هذه التفاصيل | ثقافة و فنون
عاجل:نزهة الركراكي تعتذر من جمهورها و تلغي عرض مسرحيتها بالدار البيضاء و هذه التفاصيل
علمت ''شوف تيفي''، قبل قليل، أنه تقرر رسميا إلغاء العرض المسرحي لفرقة محمد الخامس للمسرح الوطني، الذي كان من المقرر أن تحييه الفنانة المغربية نزهة الركراكي إلى جانب مجموعة من الفنانين المغاربة، على

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي"، قبل قليل، أنه تقرر رسميا إلغاء العرض المسرحي لفرقة محمد الخامس للمسرح الوطني، الذي كان من المقرر أن تحييه الفنانة المغربية نزهة الركراكي إلى جانب مجموعة من الفنانين المغاربة، على الساعة الثامنة بمسرح محمد السادس بالدار البيضاء،و تأجيله إلى موعد لاحق.

و في اتصال هاتفي لشوف تيفي، مع الفنان محمد الجم،أكد لنا إلغاء عرض مسرحية "جا و جاب" بعد الحالة النفسية التي تمر منها الفنانة المغربية نزهة الركراكي ،التي تؤدي من خلالها أحد الأدوار الرئيسية،مضيفا:" الفرقة نفسيتها كاملة مهزوزة بسبب هاذ المشكل ديال سعد مايمكنش نضحكو و نشطو و للا نزهة عالم بيها غير الله.."

و كشف الفنان محمد الجم، أن نزهة الركراكي أصرت رغم معاناتها على الحضور إلى الدار البيضاء و عرض المسرحية متحدية بذلك هذه الأزمة التي لا دخل للجمهور المغربي فيها ،إلا أن أعضاء الفرقة بكاملها تأثروا بعد هذا الخبر المؤلم وقرروا تأجيل المسرحية.

و كان قصر العدالة بفرنسا،قد رفض تمتيع لمجرد بالسراح المؤقت، مع متابعته في حالة اعتقال بسبب تهمة الاغتصاب المباشرة الموجهة له من طرف فتاة فرنسية.


 عاجل:نزهة الركراكي تعتذر من جمهورها و تلغي عرض مسرحيتها بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

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