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عاجل:هذا ما قررته نزهة الركراكي بعد تمديد فترة اعتقال ابنها سعد لمجرد
بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 19:39 عاجل:هذا ما قررته نزهة الركراكي بعد تمديد فترة اعتقال ابنها سعد لمجرد | ثقافة و فنون
عاجل:هذا ما قررته نزهة الركراكي بعد تمديد فترة اعتقال ابنها سعد لمجرد
علمت ''شوف تيفي''، أن الفنانة المغربية نزهة الركراكي ،و رغم الخبر المفجع بعد تحويل ابنها إلى السجن ، ستحيي اليوم الجمعة عرضا مسرحيا على الساعة الثامنة مساء بأحد المسارح بمدينة الرباط، في موقف مهني

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي"، أن الفنانة المغربية نزهة الركراكي ،و رغم الخبر المفجع بعد تحويل ابنها إلى السجن ، ستحيي اليوم الجمعة عرضا مسرحيا على الساعة الثامنة مساء بأحد المسارح بمدينة الرباط، في موقف مهني نبيل متحدية بذلك هذه الأزمة التي لا دخل لجمهورها فيها.
و أكدت نزهة في تصريح لشوف تيفي، أنها تلتزم بعملها و لن تخدل جمهورها الذي ينتظرها بشوق رغم معاناتها النفسية بعد اعتقال ابنها سعد لمجرد بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة من جنسية فرنسية


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