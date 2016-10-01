عاجل:هذا ما قررته نزهة الركراكي بعد تمديد فترة اعتقال ابنها سعد لمجرد

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي"، أن الفنانة المغربية نزهة الركراكي ،و رغم الخبر المفجع بعد تحويل ابنها إلى السجن ، ستحيي اليوم الجمعة عرضا مسرحيا على الساعة الثامنة مساء بأحد المسارح بمدينة الرباط، في موقف مهني نبيل متحدية بذلك هذه الأزمة التي لا دخل لجمهورها فيها.
و أكدت نزهة في تصريح لشوف تيفي، أنها تلتزم بعملها و لن تخدل جمهورها الذي ينتظرها بشوق رغم معاناتها النفسية بعد اعتقال ابنها سعد لمجرد بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة من جنسية فرنسية
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