عاجل:هذا ما قررته نزهة الركراكي بعد تمديد فترة اعتقال ابنها سعد لمجرد

علمت ''شوف تيفي''، أن الفنانة المغربية نزهة الركراكي ،و رغم الخبر المفجع بعد تحويل ابنها إلى السجن ، ستحيي اليوم الجمعة عرضا مسرحيا على الساعة الثامنة مساء بأحد المسارح بمدينة الرباط، في موقف مهني

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي"، أن الفنانة المغربية نزهة الركراكي ،و رغم الخبر المفجع بعد تحويل ابنها إلى السجن ، ستحيي اليوم الجمعة عرضا مسرحيا على الساعة الثامنة مساء بأحد المسارح بمدينة الرباط، في موقف مهني نبيل متحدية بذلك هذه الأزمة التي لا دخل لجمهورها فيها.

و أكدت نزهة في تصريح لشوف تيفي، أنها تلتزم بعملها و لن تخدل جمهورها الذي ينتظرها بشوق رغم معاناتها النفسية بعد اعتقال ابنها سعد لمجرد بفرنسا بتهمة اغتصاب فتاة من جنسية فرنسية





