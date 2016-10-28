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دركي سينغالي يتعرض للسرقة بشوارع البيضاء
بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 19:06 دركي سينغالي يتعرض للسرقة بشوارع البيضاء | حوادث و حقوق
دركي سينغالي يتعرض للسرقة بشوارع البيضاء
تعرض سائح إفريقي سينيغالي الجنسية بشارع محمد الخامس بالدارالبيضاء مساء اليوم الجمعة لمحاولة السرقة من طرف شخصين بواسطة السلاح الأبيض في واضحة النهار، حيث سلبا منه 250درهم وتعنيفه بواسطة السكين

شوف تيفي

 تعرض سائح إفريقي سينيغالي الجنسية بشارع محمد الخامس بالدارالبيضاء مساء اليوم الجمعة لمحاولة السرقة من طرف شخصين بواسطة السلاح الأبيض في واضحة النهار، حيث سلبا منه 250درهم وتعنيفه بواسطة السكين على يده.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن فرقة الدراجين كانت متواجدة بعين المكان عند وقوع حادثة السرقة لتقوم بإيقاف مشتبه فيه واحد وفرار الثاني، وعند عملية التفتيش اتضح على أن السارق بحوزته مبلغ 250درهم بالإضافة إلى سلاح أبيض.

وأضافت ذات المصادر أن الإفريقي الذي يشتغل كدركي بالسينغال، تم نقله رفقة السارق إلى مستشفى الصوفي لتلقي العلاجات الضرورية حيث أقدم المعني بالأمر على جرح نفسه بالسلاح الأبيض لتغيير الواقعة وكأنه هو من تعرض للإعتداء من طرف السينيغالي.

للإشارة فقد تم اقتياد السارق إلى مصلحة الديمومة التابع لأمن أنفا من أجل فتح التحقيق والنظر في ظروف وملابسات القضية.

 دركي سينغالي يتعرض للسرقة بشوارع البيضاءدركي سينغالي يتعرض للسرقة بشوارع البيضاءدركي سينغالي يتعرض للسرقة بشوارع البيضاءدركي سينغالي يتعرض للسرقة بشوارع البيضاءدركي سينغالي يتعرض للسرقة بشوارع البيضاء

 

 

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حوادث وحقوق سينيغالي يتعرض للسرقة بشوارع البيضاء شوف تيفي

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