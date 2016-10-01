عاجل: نزهة الركراكي تبكي ابنها سعد لمجرد بعد تمديد مدة اعتقاله

شوف تيفي
نزل خبر تحويل الفنان المغربي سعد لمجرد إلى السجن، كالصاعقة على والدته الفنانة المغربية نزهة الركراكي بعد أن أكدت العدالة الفرنسية تهمة الاغتصاب في حقه ليدخل في مرحلة الاعتقال الاحتياطي.
و في اتصال هاتفي لـ"شوف تيفي" مع والدة لمجرد لم تستطع الفنانة نزهة الركراكي الحديث بعد هذا الخبر المؤلم مكتفية بالبكاء.
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