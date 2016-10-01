نهاية مأساوية : أيام أخرى تنتظر سعد لمجرد بالسجن ..وهذا يوم مثوله أمام المحكمة

انتهت قبل قليل جلسة سعد المجرد وذهب به إلى السجن المحلي بباريس بعد جلسة لم تدم طويلا حسب مصادر من عين المكان ، والتي قاربت زهاء ساعة ونصف، وجهت له خلالها النيابة العامة الفرنسية تهمة الاغتصاب

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انتهت قبل قليل جلسة سعد المجرد وذهب به إلى السجن المحلي بباريس بعد جلسة لم تدم طويلا حسب مصادر من عين المكان ، والتي قاربت زهاء ساعة ونصف، وجهت له خلالها النيابة العامة الفرنسية تهمة الاغتصاب بالعنف وهو ما أشارت إليه لوموند في قصاصة خبرية نشرت خلاصات التقرير الطبي الذي قال ان المتهم كان تحت تأثير الكحول والكوكايين وعمد إلى تنعيف الضحية .

وقد قررت النيابة العامة الفرنسية الاحتفاظ بسعد لمجرد رهن الاعتقال الاحتياطي لليلة أخرى، على ذمة التحقيق ، ومن المنتظر أن يمثل أمام المحكمة الجنائية صبيحة يوم الثلاثاء المقبل، للنظر في قضيته ومواجهته مع الفتاة التي تتهمه بمحاولة اغتصابها.