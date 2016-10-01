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بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 17:35 شعار مامفاكينش يسبق مؤتمر الأحرار لإنتخاب عزيز أخنوش رئيسا للحزب | بوليتيك
شعار ''مامفاكينش'' يسبق مؤتمر الأحرار لإنتخاب عزيز أخنوش رئيسا للحزب
رفع بعض الشباب المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار شعار ''ممفاكينش'' على جدارهم بالفيسبوك، من أجل تأسيس الشبيبة التجمعية، وإخراج القانون الأساسي لها مثل جميع الأحزاب السياسية.

شوف تيفي 


رفع بعض الشباب المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار شعار "ممفاكينش" على جدارهم بالفيسبوك، من أجل تأسيس الشبيبة التجمعية، وإخراج القانون الأساسي لها مثل جميع الأحزاب السياسية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن أعضاء بحزب التجمع الوطني للأحرار، أسسوا تنسيقية وطنية من أجل المطالبة بحق الشباب التجمعي في الشبيبة في المؤتمر الوطني يوم غد السبت 29 أكتوبر.

وحسب بيان منسوب للتنسيقية الراغبة بتأسيس شبيبة الحزب، توصلت به "شوف تيفي" من مصادرها، أنها تعتزم طلب نقطة نظام في المؤتمر المزمع عقده غدا، مع حمل لافتات خلال أشغال المؤثمر تدعو إلى إحداث لجنة تحضيرية لتأسيس الشبيبة.

وأضاف ذات البيان، أن التنسيقية ستنظم حلقية نقاش على هامش المؤتمر لتدارس تأسيس شبيبة حزب الحمامة، كما أفاد البلاغ عن الشروع في توقيع عريضة تطالب الرئيس الجديد للحزب بتخصيص لقاء مع شباب المؤتمر للمطالبة بإحداث لجنة تحضيرية لتأسيس شبيبة وطنية.


 

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