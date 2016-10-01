عاجل: رسميا سعد لمجرد مشا فيها و هذا ما أمر به القضاء الفرنسي

انتهت أطوار محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد، بتحويل الأخير إلى السجن بعد ثبوت تهمة الاغتصاب في حقه ليدخل في مرحلة الاعتقال الاحتياطي.

شوف تيفي

انتهت أطوار محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد، بتحويل الأخير إلى السجن بعد ثبوت تهمة الاغتصاب في حقه ليدخل في مرحلة الاعتقال الاحتياطي.

و كشفت الصحافة الفرنسية من قلب قصر العدالة، أن سعد لمجرد متهم بالضبط حسب القانون الفرنسي ب " viol aggravé و "" violence volentaire aggravé.

و في سياق متصل ، كان المدعي العام قد رفض اليوم الجمعة تمتيع الفنان المغربي سعد لمجرد بالسراح المؤقت إلى حين موعد محاكمته، و ذلك بعد استناده على تقرير الخبرة الطبية الذي أكد أن سعد كان تحت تأثير الكحول والمخدرات حين اعتدى على الفتاة البالغة من العمر 20 عاما.





