صديقة لمجرد الإيطالية تخرج بتدوينة مثيرة ثانية بعد اعتقال لمعلم..و هذا ما لمحت له

تدوينة مثيرة ثانية، نشرتها العارضة الإيطالية ''لورا فريس''، التي شاركت في آخر كليب مع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل يوم الأربعاء على خلفية اغتصابه فتاة، حيث كشفت أنها تساند لمجرد في محنته رغم ما

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تدوينة مثيرة ثانية، نشرتها العارضة الإيطالية "لورا فريس"، التي شاركت في آخر كليب مع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل يوم الأربعاء على خلفية اغتصابه فتاة، حيث كشفت أنها تساند لمجرد في محنته رغم ما وقع بينهما.

وقالت لورا في تعليقها على صورة جمعتها بسعد لمجرد بالانستغرام، "أنا معك بقلبي رغم ما وقع بيننا و أنا أتواجد حاليا ببلدك المغرب" في إشارة منها إلى علاقة سابقة كانت تجمعها بصاحب أغنية "غلطانة"،الذي أنكر في مناسبات متكررة دخوله في علاقة معها.

و في سياق مرتبط بهذه القضية ، كان المدعي العام قد رفض اليوم الجمعة تمتيع الفنان المغربي سعد لمجرد بالسراح المؤقت إلى حين موعد محاكمته، و ذلك بعد استناده على تقرير الخبرة الطبية الذي أكد أن سعد كان تحت تأثير الكحول والمخدرات حين اعتدى على الفتاة البالغة من العمر 20 عاما.