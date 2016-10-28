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بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 16:40 بالصورة..شوفو أشنو دارو الفناير بعد اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا | ثقافة و فنون
بالصورة..شوفو أشنو دارو الفناير بعد اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا
كمجموعة من الفنانين المغاربة الذين عبروا عن تضامنهم ومشاركتهم حزن الفنان سعد المجرد بعدما اعتقل من طرف الشرطة الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة تحمل الجنسية ،قررت مجموعة الفناير الغنائية تأجيل إصدار

شوف تيفي: ماريا جعدود

كمجموعة من الفنانين المغاربة الذين عبروا عن تضامنهم ومشاركتهم حزن الفنان سعد المجرد بعدما اعتقل من طرف الشرطة الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة تحمل الجنسية ،قررت مجموعة الفناير الغنائية تأجيل إصدار أغنيتها الجديدة التي كانت من المرتقب أن تطلق ظهر هذا اليوم الجمعة،وذلك إلى يوم الأحد تضامنا مع زميلهم في الميدان الفني المعلم .

و تجدر الإشارة،إلى أن سعد لمجرد ينتظر أن يُحيي حفلا فنيا يوم السبت المقبل بقصر المؤتمرات بباريس.

 شوفو أشنو دارو الفناير بعد اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا

 

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شوف تيفي ماريا جعدود المعلم سعد المجرد الفناير أغنية تأجيل الجمعة.

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