عاجل:خبر محزن .. المدعي العام يطالب برفض تمتيع سعد لمجرد بالسراح المؤقت

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، علمت ''شوف تيفي'' أن المدعي العام رفض اليوم الجمعة تمتيع الفنان المغربي سعد لمجرد بالسراح المؤقت إلى حين موعد محاكمته، و ذلك بعد استناده على تقرير الخبرة الطبية

شوف تيفي:

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، علمت "شوف تيفي" أن المدعي العام رفض اليوم الجمعة تمتيع الفنان المغربي سعد لمجرد بالسراح المؤقت إلى حين موعد محاكمته، و ذلك بعد استناده على تقرير الخبرة الطبية الذي أكد أن سعد كان تحت تأثير الكحول والمخدرات حين اعتدى على الفتاة البالغة من العمر 20 عاما.

وبهذا تشير كل الاحتمالات الواردة من قصر العدالة بفرنسا، نحو القدر السيئ الذي سيهدد مستقبل الفنان المغربي سعد لمجرد في حالة تم الاستناد إلى من طرف القاضي على مرافعة المدعي العام .

و كانت صحيفة لوموند الفرنسية أشارت، إلى أن النتائج الأولية للتقارير الطبية كشفت أن الفتاة تعرضت لإصابات عدة في مناطق متفرقة من جسدها، وتعاني، حسب مصادر قضائية، من صدمة نفسية و هو الأمر الذي سيورط لمعلم.

