 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صديقة لمجرد الإيطالية تخرج بتدوينة مثيرة ثانية بعد اعتقال لمعلم..و هذا ما لمحت له | ثقافة و فنون

صديقة لمجرد الإيطالية تخرج بتدوينة مثيرة ثانية بعد اعتقال لمعلم..و هذا ما لمحت له

بالصورة..شوفو أشنو دارو الفناير بعد اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا | ثقافة و فنون

بالصورة..شوفو أشنو دارو الفناير بعد اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا

عاجل:خبر محزن .. المدعي العام يطالب برفض تمتيع سعد لمجرد بالسراح المؤقت | ثقافة و فنون

عاجل:خبر محزن .. المدعي العام يطالب برفض تمتيع سعد لمجرد بالسراح المؤقت

الوكيل العام للملك بأكادير يعيد فتح ملف الممثلة جيهان التي حاولت الإنتحار | حوادث و حقوق

الوكيل العام للملك بأكادير يعيد فتح ملف الممثلة ''جيهان'' التي حاولت الإنتحار

حوالات بنكية لـ 99 موظفا بوزارة التربية الوطنية بعد إسقاطهم من الإحصاء السنوي | اقتصاد

حوالات بنكية لـ 99 موظفا بوزارة التربية الوطنية بعد إسقاطهم من الإحصاء السنوي

عاجل:هذا ما طالبت به الفتاة الفرنسية للتنازل عن شكايتها ضد سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عاجل:هذا ما طالبت به الفتاة الفرنسية للتنازل عن شكايتها ضد سعد لمجرد

عاجل و بالصور.. مصعد يقطع رأس عامل كهرباء بالدار البيضاء و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور.. مصعد يقطع رأس عامل كهرباء بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

عاجل:ملحم بركات في ذمة الله | ثقافة و فنون

عاجل:ملحم بركات في ذمة الله

بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال | ثقافة و فنون

بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

الوكيل العام للملك بأكادير يعيد فتح ملف الممثلة ''جيهان'' التي حاولت الإنتحار
بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 16:08 الوكيل العام للملك بأكادير يعيد فتح ملف الممثلة جيهان التي حاولت الإنتحار | حوادث و حقوق
الوكيل العام للملك بأكادير يعيد فتح ملف الممثلة ''جيهان'' التي حاولت الإنتحار
كشفت مصادر قريبة من الممثلة المبتدئة ''جيهان'' التي حاولت الإنتحار بالصعود لعمود كهربائي بأكادير، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، وافق على شكاية عائلة الضحية بإعادة ملفها من جديد.

شوف تيفي 


كشفت مصادر قريبة من الممثلة المبتدئة "جيهان" التي حاولت الإنتحار بالصعود لعمود كهربائي بأكادير، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، وافق على شكاية عائلة الضحية بإعادة ملفها من جديد.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الضحية "جيهان" التي تتواجد بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بإنزكان، أصبحت في حالة نفسية جيدة، لكنها تعاني من تواجدها مع مرضى يعانون من مشاكل نفسية وعقلية صعبة، بالإضافة إلى الحالة المزرية والكارثية للمستشفى.

وأضافت ذات المصادر، أن إبن المسؤول العسكري المتهم بإغتصاب "جيهان" إختفى عن الأنظار، فيما قام والده بزيارة لأب الضحية متوعدا إياه بإيجاد صيغة لحل المشكل من الأساس، لكنه هو الأخر لم يبادر إلى القيام بأية مبادرة ثانية، تضيف ذات المصادر.

هذا، وسبق للضحية "جيهان" أن صعدت إلى عمود كهربائي مهددة بالإنتحار، إن لم يتم إعتقال مغتصبها، حيث حكت بأنها تعرضت للإغتصاب، ووضعت شكاية حول الواقعة لكن "الجاني المدلل" بقي حرا طليقا دون عقاب.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك الوكيل فتح الملف الشكاية العائلة جيهان أكادير شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل و بالصور.. مصعد يقطع رأس عامل كهرباء بالدار البيضاء و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل و بالصور.. مصعد يقطع رأس عامل كهرباء بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

خطير: تونسي يعتدي على صاحبي محل البازار بباب مراكش بكازا بواسطة كريموجين وبحوزته مسدس بلاستيكي | حوادث و حقوق

خطير: تونسي يعتدي على صاحبي محل البازار بباب مراكش بكازا بواسطة كريموجين وبحوزته مسدس بلاستيكي

مداهمة وكر للدعارة بفاس وإلقاء القبض على رجل وامرأة متلبسين بممارسة الجنس | حوادث و حقوق

مداهمة وكر للدعارة بفاس وإلقاء القبض على رجل وامرأة متلبسين بممارسة الجنس

مروحيات لإنقاذ السكان من السيول في إقليم السمارة | حوادث و حقوق

مروحيات لإنقاذ السكان من السيول في إقليم السمارة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نسولو الناس: شنو الرسالة ليتوجهو لسعد لمجرد في هاذ المحنة؟ | نسولو الناس
منذ 17 دقيقة

نسولو الناس: شنو الرسالة ليتوجهو لسعد لمجرد في هاذ المحنة؟

تفاصيل مثيرة حول القرطاس الذي لعلع في البيضاء بعدما حرش شفار كلبو على البوليس (فيديو) | بــووز

تفاصيل مثيرة حول القرطاس الذي لعلع في البيضاء بعدما حرش شفار كلبو على البوليس (فيديو)

تونسي حصلوه كيشفر فالبازارات فكازا بفردي ديال بلعاني | خارج البلاطو

تونسي حصلوه كيشفر فالبازارات فكازا بفردي ديال بلعاني

الملك محمد السادس يهدي الجهات المكلفة بالشؤون الدينية في زنجبار 10 آلاف نسخة من المصحف الكريم | قنوات أخرى

الملك محمد السادس يهدي الجهات المكلفة بالشؤون الدينية في زنجبار 10 آلاف نسخة من المصحف الكريم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صديقة لمجرد الإيطالية تخرج بتدوينة مثيرة ثانية بعد اعتقال لمعلم..و هذا ما لمحت له | ثقافة و فنون
منذ 8 دقائق

صديقة لمجرد الإيطالية تخرج بتدوينة مثيرة ثانية بعد اعتقال لمعلم..و هذا ما لمحت له

بالصورة..شوفو أشنو دارو الفناير بعد اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا | ثقافة و فنون

بالصورة..شوفو أشنو دارو الفناير بعد اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا

عاجل:خبر محزن .. المدعي العام يطالب برفض تمتيع سعد لمجرد بالسراح المؤقت | ثقافة و فنون

عاجل:خبر محزن .. المدعي العام يطالب برفض تمتيع سعد لمجرد بالسراح المؤقت

الوكيل العام للملك بأكادير يعيد فتح ملف الممثلة جيهان التي حاولت الإنتحار | حوادث و حقوق

الوكيل العام للملك بأكادير يعيد فتح ملف الممثلة ''جيهان'' التي حاولت الإنتحار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.