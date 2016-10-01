الوكيل العام للملك بأكادير يعيد فتح ملف الممثلة ''جيهان'' التي حاولت الإنتحار

كشفت مصادر قريبة من الممثلة المبتدئة ''جيهان'' التي حاولت الإنتحار بالصعود لعمود كهربائي بأكادير، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، وافق على شكاية عائلة الضحية بإعادة ملفها من جديد.

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كشفت مصادر قريبة من الممثلة المبتدئة "جيهان" التي حاولت الإنتحار بالصعود لعمود كهربائي بأكادير، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير، وافق على شكاية عائلة الضحية بإعادة ملفها من جديد.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الضحية "جيهان" التي تتواجد بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بإنزكان، أصبحت في حالة نفسية جيدة، لكنها تعاني من تواجدها مع مرضى يعانون من مشاكل نفسية وعقلية صعبة، بالإضافة إلى الحالة المزرية والكارثية للمستشفى.

وأضافت ذات المصادر، أن إبن المسؤول العسكري المتهم بإغتصاب "جيهان" إختفى عن الأنظار، فيما قام والده بزيارة لأب الضحية متوعدا إياه بإيجاد صيغة لحل المشكل من الأساس، لكنه هو الأخر لم يبادر إلى القيام بأية مبادرة ثانية، تضيف ذات المصادر.

هذا، وسبق للضحية "جيهان" أن صعدت إلى عمود كهربائي مهددة بالإنتحار، إن لم يتم إعتقال مغتصبها، حيث حكت بأنها تعرضت للإغتصاب، ووضعت شكاية حول الواقعة لكن "الجاني المدلل" بقي حرا طليقا دون عقاب.