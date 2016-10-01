حوالات بنكية لـ 99 موظفا بوزارة التربية الوطنية بعد إسقاطهم من الإحصاء السنوي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن 99 موظفا وموظفة لم يتم إدراجهم في الإحصــاء السنوي الذي قامت به هذه السنة، بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح

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أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن 99 موظفا وموظفة لم يتم إدراجهم في الإحصــاء السنوي الذي قامت به هذه السنة، بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع مع قاعدة معطـــــيات الخزينة العامة للمملكة.

وحسب بلاغ للوزارة، فالعملية جاءت تفعيلا لمنشور رئيس الحكومــــة بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، حيث سيتم خلال شهر أكتوبر الجاري، تحويل الأجور الشهرية للموظفين والموظفات الذين لم يتم إدراجهم في الإحصــاء المذكور، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية .

ودعت الوزارة، كل موظف وموظفة لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر2016، التأكد مسبقا بموقع الوزارة من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء،وذلك باستعمال رقم تأجير هو بطاقة تعريفه الوطنية للدخول إلى التطبيق المخصص لهذا الغرض على البوابة الإلكترونية للوزارة .

وطالبت الوزارة عبر بلاغها، كل موظف وموظفة وجد إسمه ضمن هذه الفئة من الموظفين والموظفات، الاتصال بمقر عمله أو المديرية الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع شهادة تصحيح الوضعية الإدارية، والاتصال بمديرية الموارد البشـرية وتكوين الأطر بعد ذلك من أجل تسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية، مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها وبشهادة تصحيح الوضعية الإدارية، التي يمكن تحميلها من موقع الوزارة، تكون معبئة وموقعة ومرفقة بالوثائق التبريرية للوضعية الفعلية للموظف المعني بالأمر كما هو مشار إليه في الشهادة.





