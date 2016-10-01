عاجل:هذا ما طالبت به الفتاة الفرنسية للتنازل عن شكايتها ضد سعد لمجرد

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب، كشفت مصادر مطلعة ليومية الصباح، حسب ما نشرته اليوم الجمعة، أن جميع محاولات سعد من أجل تسوية المشكل مع الفتاة،باءت بالفشل، بعد أن

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في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب، كشفت مصادر مطلعة ليومية الصباح، حسب ما نشرته اليوم الجمعة، أن جميع محاولات سعد من أجل تسوية المشكل مع الفتاة،باءت بالفشل، بعد أن عرض 200ألف أورو "حوالي 200 مليون" على الشابة، مقابل التنازل عن شكايتها، لكنها رفضت المبلغ و طالبت ب500 ألف أورو، مضيفة أن تنازل الفتاة لن يمنع النيابة العامة الفرنسية من تنصيب نفسها مدافعة عن الحق العام في حال ثبوت تهمة محاولة الاغتصاب عليه و هي التهمة التي تصل عقوبتها في فرنسا إلى 15 سنة سجنا.

من جانبها كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، اليوم الجمعة أن لمجرد كان تحت تأثير المخدرات "الكوكاين" و الكحول يوم وقوع الحادثة، حسب الخبرة الطبية.

و كان المدعي العام بباريس، قد أكد لذات المصدر، القبض يوم الأربعاء على المغني المغربي سعد لمجرد ووضعه تحت الحراسة النظرية للاشتباه في تورطه في قضية "عنف جنسي".

ومن المقرر أن يحي سعد لمجرد حفلا موسيقيا يوم 29 أكتوبر الجاري بقصر المؤتمرات في باريس..