عاجل و بالصور.. مصعد يقطع رأس عامل كهرباء بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

اهتز اليوم الجمعة الحي الصناعي بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء، على فاجعة صادمة بعدما قسم مصعد رأس عامل إلى قسمين.

شوف تيفي:



اهتز اليوم الجمعة الحي الصناعي بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، على فاجعة صادمة بعدما قسم مصعد رأس عامل إلى قسمين.



و تعود تفاصيل الواقعة عندما تدخل الرجل (32) الذي يعمل كهربائي بشركة للخياطة بالحي الصناعي بمولاي رشيد و هو أب لطفلة، لإصلاح عطب في المصعد إلى أنه تفاجأ بسقوط المصعد على رأسه ليرديه قتيلا على الفور.



و حسب ما عاينت "شوف تيفي" بعين المكان، تسود حالة من الذعر وسط عمال الشركات المتواجدة بالحي الصناعي بعد معاينتهم هذا المشهد المروع.



و قد حلت بعين المكان عناصر الوقاية المدنية في انتظار انتشال جثة الرجل من تحت المصعد.

و سنوافيكم بتفاصيل هذه الواقعة بالفيديو..