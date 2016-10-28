عاجل و بالصور.. مصعد يقطع رأس عامل كهرباء بالدار البيضاء و هذه التفاصيل

شوف تيفي:
اهتز اليوم الجمعة الحي الصناعي بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، على فاجعة صادمة بعدما قسم مصعد رأس عامل إلى قسمين.
و تعود تفاصيل الواقعة عندما تدخل الرجل (32) الذي يعمل كهربائي بشركة للخياطة بالحي الصناعي بمولاي رشيد و هو أب لطفلة، لإصلاح عطب في المصعد إلى أنه تفاجأ بسقوط المصعد على رأسه ليرديه قتيلا على الفور.
و حسب ما عاينت "شوف تيفي" بعين المكان، تسود حالة من الذعر وسط عمال الشركات المتواجدة بالحي الصناعي بعد معاينتهم هذا المشهد المروع.
و قد حلت بعين المكان عناصر الوقاية المدنية في انتظار انتشال جثة الرجل من تحت المصعد.
و سنوافيكم بتفاصيل هذه الواقعة بالفيديو..
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