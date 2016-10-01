 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:ملحم بركات في ذمة الله | ثقافة و فنون

عاجل:ملحم بركات في ذمة الله

بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال | ثقافة و فنون

بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال

أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشورى بزنجبار | بوليتيك

أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد ''الشورى'' بزنجبار

هل ستكون نهاية قصة سعد لمجرد شبيهة بنهاية قصتي مايكل جاكسون ومايك تايسون الذين واجها تهم الاغتصاب أمام المحاكم؟ | ثقافة و فنون

هل ستكون نهاية قصة سعد لمجرد شبيهة بنهاية قصتي ''مايكل جاكسون ومايك تايسون'' الذين واجها تهم

خطير: تونسي يعتدي على صاحبي محل البازار بباب مراكش بكازا بواسطة كريموجين وبحوزته مسدس بلاستيكي | حوادث و حقوق

خطير: تونسي يعتدي على صاحبي محل البازار بباب مراكش بكازا بواسطة كريموجين وبحوزته مسدس بلاستيكي

بالصور.. سعيد الناصري يهدي شقة لهذه الفنانة، ويكرم أمينة رشيد وعبدالله شقرون | ثقافة و فنون

بالصور.. سعيد الناصري يهدي شقة لهذه الفنانة، ويكرم أمينة رشيد وعبدالله شقرون

قبل تقديمه أمام المدعي العام بتهمة الاغتصاب..هذه هي الحالة النفسية لسعد لمجرد | ثقافة و فنون

قبل تقديمه أمام المدعي العام بتهمة الاغتصاب..هذه هي الحالة النفسية لسعد لمجرد

خاص : المشعل وشوف تيفي تعرضان تجربتهما وتساهمان في تكوين أزيد من 300 صحفي بأكادير | صحافة

خاص : ''المشعل'' و''شوف تيفي'' تعرضان تجربتهما وتساهمان في تكوين أزيد من 300 صحفي بأكادير

عشرات الفنانين المغاربة يطيرون إلى باريس لمساندة سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عشرات الفنانين المغاربة يطيرون إلى باريس لمساندة سعد لمجرد

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

عاجل:ملحم بركات في ذمة الله
بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 13:50 عاجل:ملحم بركات في ذمة الله | ثقافة و فنون
عاجل:ملحم بركات في ذمة الله
بعد معاناة طويلة مع المرض، رحل الفنان اللبناني ملحم بركات إلى دار البقاء اليوم الجمعة، في مستشفى أوتيل ديو في بيروت، بعد صراعٍ مع المرض.

شوف تيفي


بعد معاناة طويلة مع المرض، رحل الفنان اللبناني ملحم بركات إلى دار البقاء اليوم الجمعة، في مستشفى أوتيل ديو في بيروت، بعد صراعٍ مع المرض.
وكان بركات أدخل الى المستشفى منذ أسابيع، بعد أن تدهورت صحّته.

ونعى الشاعر نزار فرنسيس صديقه كاتباً:"رفيق عمري راح.. نفسي حزينة حتى الموت.."، مرفقاً التعليق بصورة لهما.

وتجدر الاشارة الى أنّ ملحم من مواليد 15 آب 1945، وهو من بلدة كفرشيما.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عاجل:ملحم بركات في ذمة الله

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال | ثقافة و فنون

بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال

هل ستكون نهاية قصة سعد لمجرد شبيهة بنهاية قصتي مايكل جاكسون ومايك تايسون الذين واجها تهم الاغتصاب أمام المحاكم؟ | ثقافة و فنون

هل ستكون نهاية قصة سعد لمجرد شبيهة بنهاية قصتي ''مايكل جاكسون ومايك تايسون'' الذين واجها تهم الاغتصاب أمام المحاكم؟

بالصور.. سعيد الناصري يهدي شقة لهذه الفنانة، ويكرم أمينة رشيد وعبدالله شقرون | ثقافة و فنون

بالصور.. سعيد الناصري يهدي شقة لهذه الفنانة، ويكرم أمينة رشيد وعبدالله شقرون

قبل تقديمه أمام المدعي العام بتهمة الاغتصاب..هذه هي الحالة النفسية لسعد لمجرد | ثقافة و فنون

قبل تقديمه أمام المدعي العام بتهمة الاغتصاب..هذه هي الحالة النفسية لسعد لمجرد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الملك محمد السادس يهدي الجهات المكلفة بالشؤون الدينية في زنجبار 10 آلاف نسخة من المصحف الكريم | قنوات أخرى
منذ 5 دقائق

الملك محمد السادس يهدي الجهات المكلفة بالشؤون الدينية في زنجبار 10 آلاف نسخة من المصحف الكريم

الفلكي الخطابي كان قد حذر لمجرد قبل سنة من سجنه شوفو أشنو كان قال‎ | بــووز

الفلكي الخطابي كان قد حذر لمجرد قبل سنة من سجنه شوفو أشنو كان قال‎

الفلكي الخطابي كان قد حذر لمجرد قبل سنة من سجنه شوفو أشنو كان قال‎ | بــووز

الفلكي الخطابي كان قد حذر لمجرد قبل سنة من سجنه شوفو أشنو كان قال‎

شهادة صادقة من فريد غنام بعد اعتقال سعد لمجرد | بــووز

شهادة صادقة من فريد غنام بعد اعتقال سعد لمجرد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:ملحم بركات في ذمة الله | ثقافة و فنون
منذ 11 دقيقة

عاجل:ملحم بركات في ذمة الله

بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال | ثقافة و فنون

بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال

أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشورى بزنجبار | بوليتيك

أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد ''الشورى'' بزنجبار

هل ستكون نهاية قصة سعد لمجرد شبيهة بنهاية قصتي مايكل جاكسون ومايك تايسون الذين واجها تهم الاغتصاب أمام المحاكم؟ | ثقافة و فنون

هل ستكون نهاية قصة سعد لمجرد شبيهة بنهاية قصتي ''مايكل جاكسون ومايك تايسون'' الذين واجها تهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.