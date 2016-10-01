عاجل:ملحم بركات في ذمة الله

بعد معاناة طويلة مع المرض، رحل الفنان اللبناني ملحم بركات إلى دار البقاء اليوم الجمعة، في مستشفى أوتيل ديو في بيروت، بعد صراعٍ مع المرض.

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بعد معاناة طويلة مع المرض، رحل الفنان اللبناني ملحم بركات إلى دار البقاء اليوم الجمعة، في مستشفى أوتيل ديو في بيروت، بعد صراعٍ مع المرض.

وكان بركات أدخل الى المستشفى منذ أسابيع، بعد أن تدهورت صحّته.

ونعى الشاعر نزار فرنسيس صديقه كاتباً:"رفيق عمري راح.. نفسي حزينة حتى الموت.."، مرفقاً التعليق بصورة لهما.

وتجدر الاشارة الى أنّ ملحم من مواليد 15 آب 1945، وهو من بلدة كفرشيما.