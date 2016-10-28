بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال

شوف تيفي:
"يا ربي فهاذ وقفة الجمعة تفك سراح أخي و حبيبي و زميلي" هكذا عبر عثمان مولين الشاب الذي اشتهر مؤخرا بغناء العيطة بالبندير،(عبر) عن تضامنه مع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بتهمة الاغتصاب.
و قد غرد "مول البندير" على التويتر، صباح اليوم الجمعة ،مساندا زميله سعد الذي تربط به علاقة صداقة .
و قبل مولين كان مجوعة من الفنانين المغاربة قد عبروا عن تضامنهم الكبير و مساندتهم للمعلم في محنته القضائية.
و يتابع سعد لمجرد بتهمتي "الاغتصاب العنفي" إضافة إلى "العنف المتعمد" حسب ما كشفه مصدر قضائي فرنسي
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