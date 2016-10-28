 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:ملحم بركات في ذمة الله | ثقافة و فنون

عاجل:ملحم بركات في ذمة الله

بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال | ثقافة و فنون

بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال

أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشورى بزنجبار | بوليتيك

أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد ''الشورى'' بزنجبار

هل ستكون نهاية قصة سعد لمجرد شبيهة بنهاية قصتي مايكل جاكسون ومايك تايسون الذين واجها تهم الاغتصاب أمام المحاكم؟ | ثقافة و فنون

هل ستكون نهاية قصة سعد لمجرد شبيهة بنهاية قصتي ''مايكل جاكسون ومايك تايسون'' الذين واجها تهم

خطير: تونسي يعتدي على صاحبي محل البازار بباب مراكش بكازا بواسطة كريموجين وبحوزته مسدس بلاستيكي | حوادث و حقوق

خطير: تونسي يعتدي على صاحبي محل البازار بباب مراكش بكازا بواسطة كريموجين وبحوزته مسدس بلاستيكي

بالصور.. سعيد الناصري يهدي شقة لهذه الفنانة، ويكرم أمينة رشيد وعبدالله شقرون | ثقافة و فنون

بالصور.. سعيد الناصري يهدي شقة لهذه الفنانة، ويكرم أمينة رشيد وعبدالله شقرون

قبل تقديمه أمام المدعي العام بتهمة الاغتصاب..هذه هي الحالة النفسية لسعد لمجرد | ثقافة و فنون

قبل تقديمه أمام المدعي العام بتهمة الاغتصاب..هذه هي الحالة النفسية لسعد لمجرد

خاص : المشعل وشوف تيفي تعرضان تجربتهما وتساهمان في تكوين أزيد من 300 صحفي بأكادير | صحافة

خاص : ''المشعل'' و''شوف تيفي'' تعرضان تجربتهما وتساهمان في تكوين أزيد من 300 صحفي بأكادير

عشرات الفنانين المغاربة يطيرون إلى باريس لمساندة سعد لمجرد | ثقافة و فنون

عشرات الفنانين المغاربة يطيرون إلى باريس لمساندة سعد لمجرد

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال
بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 13:19 بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال | ثقافة و فنون
بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال
''يا ربي فهاذ وقفة الجمعة تفك سراح أخي و حبيبي و زميلي'' هكذا عبر عثمان مولين الشاب الذي اشتهر مؤخرا بغناء العيطة بالبندير،(عبر) عن تضامنه مع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بتهمة الاغتصاب.


شوف تيفي:


"يا ربي فهاذ وقفة الجمعة تفك سراح أخي و حبيبي و زميلي" هكذا عبر عثمان مولين الشاب الذي اشتهر مؤخرا بغناء العيطة بالبندير،(عبر) عن تضامنه مع الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بتهمة الاغتصاب.

و قد غرد "مول البندير" على التويتر، صباح اليوم الجمعة ،مساندا زميله سعد الذي تربط به علاقة صداقة .

و قبل مولين كان مجوعة من الفنانين المغاربة قد عبروا عن تضامنهم الكبير و مساندتهم للمعلم في محنته القضائية.

و يتابع سعد لمجرد بتهمتي "الاغتصاب العنفي" إضافة إلى "العنف المتعمد" حسب ما كشفه مصدر قضائي فرنسي

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب لمجرد حالة نفسية محامي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:ملحم بركات في ذمة الله | ثقافة و فنون

عاجل:ملحم بركات في ذمة الله

هل ستكون نهاية قصة سعد لمجرد شبيهة بنهاية قصتي مايكل جاكسون ومايك تايسون الذين واجها تهم الاغتصاب أمام المحاكم؟ | ثقافة و فنون

هل ستكون نهاية قصة سعد لمجرد شبيهة بنهاية قصتي ''مايكل جاكسون ومايك تايسون'' الذين واجها تهم الاغتصاب أمام المحاكم؟

بالصور.. سعيد الناصري يهدي شقة لهذه الفنانة، ويكرم أمينة رشيد وعبدالله شقرون | ثقافة و فنون

بالصور.. سعيد الناصري يهدي شقة لهذه الفنانة، ويكرم أمينة رشيد وعبدالله شقرون

قبل تقديمه أمام المدعي العام بتهمة الاغتصاب..هذه هي الحالة النفسية لسعد لمجرد | ثقافة و فنون

قبل تقديمه أمام المدعي العام بتهمة الاغتصاب..هذه هي الحالة النفسية لسعد لمجرد

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الملك محمد السادس يهدي الجهات المكلفة بالشؤون الدينية في زنجبار 10 آلاف نسخة من المصحف الكريم | قنوات أخرى
منذ 4 دقائق

الملك محمد السادس يهدي الجهات المكلفة بالشؤون الدينية في زنجبار 10 آلاف نسخة من المصحف الكريم

الفلكي الخطابي كان قد حذر لمجرد قبل سنة من سجنه شوفو أشنو كان قال‎ | بــووز

الفلكي الخطابي كان قد حذر لمجرد قبل سنة من سجنه شوفو أشنو كان قال‎

الفلكي الخطابي كان قد حذر لمجرد قبل سنة من سجنه شوفو أشنو كان قال‎ | بــووز

الفلكي الخطابي كان قد حذر لمجرد قبل سنة من سجنه شوفو أشنو كان قال‎

شهادة صادقة من فريد غنام بعد اعتقال سعد لمجرد | بــووز

شهادة صادقة من فريد غنام بعد اعتقال سعد لمجرد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:ملحم بركات في ذمة الله | ثقافة و فنون
منذ 10 دقائق

عاجل:ملحم بركات في ذمة الله

بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال | ثقافة و فنون

بالصورة.. مول البندير يتضامن مع سعد لمجرد و ها شنو قال

أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشورى بزنجبار | بوليتيك

أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد ''الشورى'' بزنجبار

هل ستكون نهاية قصة سعد لمجرد شبيهة بنهاية قصتي مايكل جاكسون ومايك تايسون الذين واجها تهم الاغتصاب أمام المحاكم؟ | ثقافة و فنون

هل ستكون نهاية قصة سعد لمجرد شبيهة بنهاية قصتي ''مايكل جاكسون ومايك تايسون'' الذين واجها تهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.