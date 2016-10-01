هل ستكون نهاية قصة سعد لمجرد شبيهة بنهاية قصتي ''مايكل جاكسون ومايك تايسون'' الذين واجها تهم الاغتصاب أمام المحاكم؟

نادرا ما يصدق محبو المشاهير الأخبار التي تلف نجومهم بتهم ذات طبيعة جنسية محضة، كالتحرش الجنسي والاغتصاب والشذوذ وغيرها من التهم التي يكشف التاريخ بعد صدورها، أنها كانت مجرد وسائل للانتقام ولتصفية

شوف تيفي





نادرا ما يصدق محبو المشاهير الأخبار التي تلف نجومهم بتهم ذات طبيعة جنسية محضة، كالتحرش الجنسي والاغتصاب والشذوذ وغيرها من التهم التي يكشف التاريخ بعد صدورها، أنها كانت مجرد وسائل للانتقام ولتصفية الحسابات أو تدخل في نطاق الدسائس" التي يؤججها الحسد في ميادين الشهرة.

ويبدو أن مبرر هؤلاء في عدم تصديق مثل هذه الادعاءات، أن النجم غالبا ما يكون مصدر الضوء الذي تنجذب إليه الفراشات الحالمة بالدفء.. وبالتالي، قد لا يلجأ إلى وسائل الإكراه للتغرير بهذه الفراشة أو تلك.

عموما لكل مبرره في تصديق أو نفي الأخبار التي تطوق محبيهم من النجوم بتهم التحرش والاغتصاب.. لكن إذا عدنا إلى بعض الأمثلة، سنجد سيناريو اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد، أشبه بكثير بسيناريوهات أخرى وجد فيها نجوم من طينة الكبار أنفسهم مطوقون بـ"الفضيحة"، بعد أن تم توجيه تهمة الاغتصاب لهم، وهم في عز العطاء. ضمن هؤلاء ملك "البوب" مايكل جاكسون، وأسطورة الملاكمة مايك تايسون.

في عز عطائهم الفني والرياضي ، تم اتهام المغني الأمريكي مايكل جاكسون باغتصابه للأطفال 14 مرة، فأقامت الصحافة العالمية الدنيا ولم تقعدها لهذا الخبر، كما تابعت ملايين العيون في العالم أطوار محاكمته.. وقد كان ذلك، كما صرح بذلك شقيقه، مجرد محاولة لقص أجنحة ملك "البوب" الذي ابتعد بمسافات ضوئية عن منافسيه.. لكن العبرة بالخواتيم، حيث تم تبرئة مايكل جاكسون من تهمة الاغتصاب في اللحظات الأخيرة قبل وفاته.

وغير بعيد عن مايكل جاكسون، واجه أسطورة الملاكمة، مايك تايسون، تهم الاغتصاب غير مرة، آخرها سنة 2001، حيث اتهمته سيدة تبلغ من العمر 50 سنة باغتصابها، في وقت كان يستعد فيه لنزال مصيري ضد الملاكم الدانماركي "بريان نيلسن"، من أجل استعادة بطولة العالم في الوزن الثقيل التي فقدها في وقت سابق.. وكانت أطوار المحاكمة قد بدأت آنذاك، أمام متابعة دولية واسعة لأشهر الملاكمين في العالم.. لكن الادعاء العام امتنع في آخر المطاف عن توجيه تهمة الاغتصاب لتايسون، ما دفعه إلى مواصلة تداريبه لاستعادة مجده في النزالات الثقيلة.

الآن يوجد نجم آخر، صعد بسرعة سلم الشهرة بعد أن أبهر العالم العربي بأدائه الفني الرائع، هو سعد لمجرد الذي يواجه بدوره تهمة الاغتصاب، لكن كما الآخرين، تفوح من هذه التهمة رائحة المؤامرة، وإن كان أكبر المتشائمين، يستبعد الذهاب بعيدا في هذه القضية، ما دام هناك شبه إجماع على براءته.. فهل ستكون نهاية قصة لمجرد شبيهة بالنهاية السعيدة لتايسون وجاكسون... هذا ما يتمناه محبوه والمعجبين بأدائه الرائع.



