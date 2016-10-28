خطير: تونسي يعتدي على صاحبي محل البازار بباب مراكش بكازا بواسطة كريموجين وبحوزته مسدس بلاستيكي

ألقت السلطة المحلية صباح اليوم الجمعة القبض على تونسي يبلغ من العمر 58 سنة، متلبسا بالسرقة بإحدى البازارات بباب مراكش بالبيضاء بواسطة كريموجين.

شوف تيفي

ألقت السلطة المحلية صباح اليوم الجمعة القبض على تونسي يبلغ من العمر 58 سنة، متلبسا بالسرقة بإحدى البازارات بباب مراكش بالبيضاء بواسطة كريموجين.

وفي تفاصيل الواقعة كان التونسي الذي حط الرحال بالعاصمة الإقتصادية منذ يومين ينوي تصريف العملة التونسية بالبازار ليغير رأيه ويحاول سرقة المال المتواجد بالمكان المذكور متسلحا بالكريموجين ليقوم الأب وابنته داخل المحل بالصراخ وطلب النجدة بعدما اختنق برشاش الكريموجين ، لتحل من حسن حظهم السلطات المحلية وشرطة السياحة على الفور لإيقاف المعني بالأمر واقتياده إلى مركز شرطة السياحة ليتقرر نقله بعد ذلك إلى الدائرة الأمنية الرابعة التابعة للمنطقة لفتح تحقيق في ظروف وملابسات القضية.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن ضحيتا الإعتداء تم نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى الصوفي بمولاي يوسف للعلاجات الضرورية بسبب رشات الكريموجين.

وأضافت ذات المصادر أن الشرطة عثرت داخل حقيبة التونسي إضافة إلى الكريموجين على مسدس بلاستيكي بالإضافة إلى مبلغ 1500يورو و 2000درهم مغربية.