بالصور.. سعيد الناصري يهدي شقة لهذه الفنانة، ويكرم أمينة رشيد وعبدالله شقرون

في إطار سهرة ليلة نجوم الشاشة التي ينظمها سعيد الناصري كرم الأخير كل من الممثلة القديرة أمينة رشيد وزوجها الكاتب المسرحي عبد الله شقرون، حيث تم الاحتفال بهما على طريقة الاحتفال بعروسين حديثي

شوف تيفي



في إطار سهرة ليلة نجوم الشاشة التي ينظمها سعيد الناصري كرم الأخير كل من الممثلة القديرة أمينة رشيد وزوجها الكاتب المسرحي عبد الله شقرون، حيث تم الاحتفال بهما على طريقة الاحتفال بعروسين حديثي الزواج تحت تصفيقات الحاضرين من رجال أعمال تتقدمهم مريم بنصالح شقرون وشخصيات رياضية يتقدمهم رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع وشخصيات فنية وسياسية وجمعوية.

وتنفيذا لأهداف ليلة نجوم الشاشة الخيرية والاجتماعية والتي دأب الفنان سعيد الناصري على الارتباط بها أهدى الناصيري شقة للفنانة سلوى الجوهري التي كانت تلقب سنوات الثمانينات والتسعينات بسيدة الشاشة المغربية، والتي عانت مؤخرا مشاكل اجتماعية لكن حصولها على شقة بدد كل المعاناة التي عاشتها بعدما لم يعد يتصل بها أحد.

وشارك في الحفل الفني الكبير كل من الفنانة لطيفة رأفت التي تكلفت بتسليم أوراق الشقة لسلوى الجوهري والفنان خالد بناني، وسعيد موسكير وآخرون.