قبل تقديمه أمام المدعي العام بتهمة الاغتصاب..هذه هي الحالة النفسية لسعد لمجرد

كشف إبراهيم الراشدي محامي الفنان المغربي سعد لمجرد إن موكله، يمر من حالة نفسية جيدة بعد تأكده من براءته من التهمة التي اعتقل بسببها بباريس حول اغتصابه فتاة من جنسية فرنسية.

شوف تيفي:



كشف إبراهيم الراشدي محامي الفنان المغربي سعد لمجرد إن موكله، يمر من حالة نفسية جيدة بعد تأكده من براءته من التهمة التي اعتقل بسببها بباريس حول اغتصابه فتاة من جنسية فرنسية.



وقال المحامي الذي كان يتحدث من باريس لإذاعة أصوات، صباح اليوم الجمعة إن موكله، خضع للتحقيق وسيمثل في الساعات القليلة المقبلة أمام المدعي العام بعد تمديد الحراسة النظرية إلى 24 ساعة.



و حسب مصدر قضائي فرنسي، يتابع سعد لمجرد بتهمتي "الاغتصاب العنفي" إضافة إلى "العنف المتعمد".





