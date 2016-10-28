خاص : ''المشعل'' و''شوف تيفي'' تعرضان تجربتهما وتساهمان في تكوين أزيد من 300 صحفي بأكادير

نظم مركز الدراسات والأبحاث في الشؤون الإعلامية بمدينة أكادير جنوب المغرب وبشراكة مع المديرية الجهوية للاتصال بجهة سوس ماسة درعة ، يومي الأربعاء والخميس 26 و 27 أكتوبر 2016 ، النسخة الأولى من

شوف تيفي

نظم مركز الدراسات والأبحاث في الشؤون الإعلامية بمدينة أكادير جنوب المغرب وبشراكة مع المديرية الجهوية للاتصال بجهة سوس ماسة درعة ، يومي الأربعاء والخميس 26 و 27 أكتوبر 2016 ، النسخة الأولى من منتدى المقاولات الصحفية بالمغرب تحت شعار “طموح تطوير قطاع حيوي” والتي حضرها كم هائل من الزملاء الإعلاميين والإعلاميات قدرت الجهة المنظمة عددهم ب300 صحفي ، قدموا من عدة مناطق من ربوع المغرب الحبيب ، للاستفادة من دورة تكوينية عقدت بفندق “أوديسي بارك أكادير” ، ونظمت خلال يومين كاملين توجت بشهادة مشاركة ، وكذا أخرى للمكونين نظير مجهوداتهم ، وقد شاركت أسبوعية المشعل وقناة "شوف تيفي" في اليوم الثاني ممثلة بالزميل الصحفي "حفيظ زرزان" ممثلا عن القسم السياسي و الذي لبى دعوة المنظمين رغم الوعكة الصحية التي يعانيها بعد إلحاح الجهة المنظمة ، وشارك إلى جانب ثلة من الزملاء الذين حضروا في تأطير إحدى ورشات ومحاور اليوم الثاني ، زوال يوم الخميس 27 أكتوبر 2016 ، تناول من خلالها تجربة الأسبوعية كمدرسة وطنية خرجت العديد من الأسماء وكان لها الفضل على كثيرين ، وكذا عملها الجاد بكفاءات وصحفيين لهم من التجربة عشرين سنة حيث خص بالذكر السيد إدريس شحتان المدير العام والأستاذ عزيز كوكاس إلى جانب بقية الطاقم وفريق العمل المتميز ، وكذا الاستراتيجية الجديدة التي دخلتها شوف تيفي في عملها تطويرا وتغييرا ورؤية ، والتي لازالت تتصدر بها المشهد الإعلامي الرقمي وتطمح للأفضل ، كأول قناة رقمية تنزل للشارع وتكسر احتكار القنوات الرسمية ، وكانت المشاركة أيضا مناسبة لنصائح ومحاذير في أخلاقيات المهنة وبناء المصداقية والنزاهة والمهنية والموضوعية في معالجة الخبر وعمل الصحفي "الإنسان" لكي لا يفقد معناه ورسالته بالمجتمع ، والبحث عن التطور وإنشاء مقاولة صحفية تكون منافسة وبعقلية الاحتراف .

المداخلة التي عرفت تقاعلا كبيرا من طرف أغلبية الحضور ، فعملت صفحة المركز بوضع صور المشاركة في اليوم الثاني تنويها بهذه المساهمة ، وقد سلم رئيس المركز شخصيا رفقة مندوب وزارة الاتصال بالجهة بالمناسبة شهادة تقديرية للزميل حفيظ زرزان نظير مجهوداته في هذا اليوم واستجابته للدعوة الموجهة له .