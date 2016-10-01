عشرات الفنانين المغاربة يطيرون إلى باريس لمساندة سعد لمجرد

بدأ مجموعة من الفنانين المغاربة يتقاطرون على العاصمة الفرنسية باريس وذلك من أجل مؤازرة زميلهم في الميدان الفني سعد لمجرد الذي يعاني الأمرين بسبب اعتقاله على خلفية قضية محاولة اغتصاب صديقته.

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بدأ مجموعة من الفنانين المغاربة يتقاطرون على العاصمة الفرنسية باريس وذلك من أجل مؤازرة زميلهم في الميدان الفني سعد لمجرد الذي يعاني الأمرين بسبب اعتقاله على خلفية قضية محاولة اغتصاب صديقته.

وكشف مصدر مطلع أن إحدى شركات الإنتاج تكلفت بسفر الفنانين المغاربة ومنهم عزيز دادس ومحمد رضا ودنيا باطمة والفناير وآخرون ممن سيحلون بباريس لإعطاء شحنة معنوية للفنان سعد لمجرد.

جدير بالذكر أن الفضاء الأزرق الفايسبوكي عرف حملة واسعة للتضامن مع "لمعلم"، حيث أطلق مجموعة من النشطاء "هاشتاغ كلنا سعد لمجرد" فضلا عن تضامن مجموعة من الفنانين العرب بينهم الملكة أحلام.