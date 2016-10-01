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مداهمة وكر للدعارة بفاس وإلقاء القبض على رجل وامرأة متلبسين بممارسة الجنس
بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 11:38 مداهمة وكر للدعارة بفاس وإلقاء القبض على رجل وامرأة متلبسين بممارسة الجنس | حوادث و حقوق
مداهمة وكر للدعارة بفاس وإلقاء القبض على رجل وامرأة متلبسين بممارسة الجنس
تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة فاس ليلة الخميس-الجمعة، من مداهمة منزل بحي الملاح بالمدينة العتيقة أعدته صاحبته لممارسة الدعارة.

شوف تيفي

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة فاس ليلة الخميس-الجمعة، من مداهمة منزل بحي الملاح بالمدينة العتيقة أعدته صاحبته لممارسة الدعارة.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن المشتبه فيها والملقبة ب"سباكيتي" لها سجل عدلي مملوء، قسمت منزلها إلى غرف تكتريها للراغبين في ممارسة الفساد مقابل مبالغ مالية مهمة.

و فور علمها بالحادث ،ألقت السلطات المحلية ،القبض على رجل وامرأة متلبسين بالفساد ليتم إيقافهما رفقة صاحبة المنزل.

وجاءت هذه المداهمة إثر شكايات تقدمت بها ساكنة الحي المذكور حيث كانوا يعانون من الأصوات الصاخبة التي كانت تتعالى أصواتها من المنزل، وحسب ذات المصادر فقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة للتحقيق معهم وفتح تحقيق ففي ظروف وملابسات الواقعة.

 

 

 

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مداهمة وكر الدعارة فاس

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