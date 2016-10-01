عاجل.. هذا هو عمر الفتاة التي اتهمت سعد لمجرد بالاغتصاب وهذه هي التهم الملفقة له..

في آخر تطورات قضية سعد لمجرد، كشف مصدر فرنسي، أن التهم الملفقة له والتي وضعت على مكتب قاضي التحقيق المزمع أن يتابعه بها هي تهمتي ''الاغتصاب العنفي'' إضافة إلى ''العنف المتعمد''، وذلك بحسب مصدر قضائي.

شوف تيفي

في آخر تطورات قضية سعد لمجرد، كشف مصدر فرنسي، أن التهم الملفقة له والتي وضعت على مكتب قاضي التحقيق المزمع أن يتابعه بها هي تهمتي "الاغتصاب العنفي" إضافة إلى "العنف المتعمد"، وذلك بحسب مصدر قضائي.

كما أشار المصدر ذاته إلى أن الفتاة التي رفعت الشكاية ضد سعد لمجرد، تبلغ من العمر 20 سنة.قالت مجلة لوبوان الباريسية أنها من أصل مغربي وتحمل الجنسية الفرنسية..