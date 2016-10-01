القضاء يرفض السراح المؤقت لهند العشابي وشريكها مقابل 60 مليار سنتيم

رفضت الهيأة القضائية المكلفة بالملفات الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء الماضي، تمتيع هند العشابي المتهمة بالخيانة الزوجية وتزوير محضر رسمي وشريكها رجل الأعمال محسن كريم

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رفضت الهيأة القضائية المكلفة بالملفات الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء الماضي، تمتيع هند العشابي المتهمة بالخيانة الزوجية وتزوير محضر رسمي وشريكها رجل الأعمال محسن كريم بناني بالسراح المؤقت.

ورغم قيمة الضمانات المالية الخيالية التي قدمتها هند، والتي تتجاوز 10 مليارات سنتيم فيما قدم محسن كريم بناني، رجل الأعمال المتهم معها في الملف، شيكا بملغ 50 مليار سنتيم.

وذكرت مصادر إعلامية، أن جلسة محاكمة المتهمين أجلت إلى يوم 10 نونبر المقبل، فيما ستنعقد جلسة أخرى للنظر في الملف، في شق آخر قبل ذلك بأيام، في قضية مثيرة متعلقة بسيدة أعمال، صاحبة شركة طيران، بأسطول مكون من ثماني طائرات مدنية، يبلغ ثمن الواحدة فيها، 80 مليار سنتيم، بالإضافة إلى ملكيتها لطائرات خاصة بتنقلاتها، مرتبطة أساسا بصاحبة استثمارات كبرى، في مجال الطيران والسياحة والعقار والإعلام.

وتجدر الإشارة أن هند العشابي هي زوجة السفير الكويتي في النمسا، الذي تعرفت عليه ممثلا دائما للكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف، فتزوجت به، قبل أن يساعدها بأموال كبيرة سنة 2008، قبل أن يضع شكاية ضدها، بالخيانة الزوجية في الرباط، عجلت باعتقالها بمعية شريكها، وكشفت خيوط قضية غير مسبوقة.