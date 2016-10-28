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عاجل: صحيفة Le point الفرنسية: الفتاة التي اتهمت لمجرد باغتصابها فرنسية الجنسية من أصل مغربي وهذه التفاصيل
بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 10:56 عاجل: صحيفة Le point الفرنسية: الفتاة التي اتهمت لمجرد باغتصابها فرنسية الجنسية من أصل مغربي وهذه التفاصيل | ثقافة و فنون
عاجل: صحيفة Le point الفرنسية: الفتاة التي اتهمت لمجرد باغتصابها فرنسية الجنسية من أصل مغربي وهذه التفاصيل
كشفت صحيفة Le point الفرنسية، صباح يومه الجمعة ،عن جنسية الشابة التي تسببت في إلقاء القبض على المغني المغربي سعد لمجرد، بعدما راجت الكثير من الأخبار حول جنسيتها

شوف تيفي:

كشفت صحيفة Le point الفرنسية، صباح يومه الجمعة ،عن جنسية الشابة التي تسببت في إلقاء القبض على المغني المغربي سعد لمجرد، بعدما راجت الكثير من الأخبار حول جنسيتها
و قالت صحيفة Le point الفرنسية أن الشابة التي وضعت شكاية تتهم فيها لمجرد باغتصابها، هي فرنسية من أصل مغربي،وحسب مصادرها الخاصة، فإن المعلومة التي توصلت بها الجريدة الفرنسية المذكورة تبقى غاية في السرية.

و قد استغربت مصادر عديدة اتصلت بهم "شوف تيفي" هذا المعطى الجديد الذي ظهر عبر صحيفة فرنسية بقلب باريس،ساعات قليلة قبل تقديم لمجرد أمام قاضي التحقيق.

هل فعلا المشتكية مغربية الأصل من جنسية فرنسية أم مجرد مناورة إعلامية من المنابر التي تتخد خطا تحريريا معاديا للمغرب؟



 

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شوف تيفي سعد لمجرد اعتقال اغتصاب إلقاء القبض

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