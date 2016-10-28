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الڭاورية بطلة كليب سعد المجرد وصديقته المثيرة للجدل تخرج بتدوينة قوية ساعات قبل إصدار قرار متابعته أو إطلاق سراحه
بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 10:24 الڭاورية بطلة كليب سعد المجرد وصديقته المثيرة للجدل تخرج بتدوينة قوية ساعات قبل إصدار قرار متابعته أو إطلاق سراحه | ثقافة و فنون
الڭاورية بطلة كليب سعد المجرد وصديقته المثيرة للجدل تخرج بتدوينة قوية ساعات قبل إصدار قرار متابعته أو إطلاق سراحه
نشرت لورا فريس الممثلة التي رافقت المغني المغربي الشهير سعد المجرد في فيديو كليبه الجديد ''غلطانة ''صورة لهما مرفوقة بتدوينة عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام تدعمه في محنته التي يمر منها حاليا

شوف تيفي

 

نشرت لورا فريس الممثلة التي رافقت المغني المغربي الشهير سعد المجرد في فيديو كليبه الجديد "غلطانة "صورة لهما مرفوقة بتدوينة عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام تدعمه في محنته التي يمر منها حاليا بباريس بعد حادثة توقيفه من طرف العناصر الأمنية الفرنسية بتهمة التحرش الجنسي.

هذا وقد رافقت الفتاة الجميلة الصورة التي تجمعها بصاحب أغنية « أنا ماشي ساهل » بتدوينة مؤثرة.. « في أية حالة.. سأساندك في محنتك »..

للإشارة من المنتظر أن يتقرر مصير سعد المجرد في الساعات القليلة المقبلة فيما إذا كان سيُخلى سبيله أم لا.

 

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بطلة كليب سعد المجرد غلطانة تدعمه في محنته

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