خطير..السعودية تسقط صاروخ ''باليستيا'' كان يستهدف مكة المكرمة

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كشفت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقط صاروخا "باليستيا" مساء أمس الخميس، كان هدفه المبشر منطقة مكة المكرمة.
وحسب قصاصة لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الصاروخ "الباليستي" الذي تم إسقاطه، أطلقته ميليشيات الحوثي من مدينة صعده باليمن، لكن قوات الدفاع الجوي إعترضته وأسقطته على بعد 65 كلم من مكة المكرمة.
وأضافت الوكالة، أن قوات الدفاع الجوي كثفت طلعاتها الجوية لإستهداف المنطقة التي أطلق منها الصاروخ.
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