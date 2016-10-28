بالصورة..رسالة رائعة من سناء عكرود لسعد المجرد على طريقة عيشة دويبة

كباقي الفنانين لم تفوت الفنانة سعاد عكرود فرصة التضامن مع المعلم المتهم باغتصاب فتاة فرنسية حيث نشرت ابنة تارودانت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للمعلم ورافقتها

شوف تيفي:ماريا جعدود

كباقي الفنانين لم تفوت الفنانة سعاد عكرود فرصة التضامن مع المعلم المتهم باغتصاب فتاة فرنسية حيث نشرت ابنة تارودانت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للمعلم ورافقتها بتدوينة كتبت فيها "قلبي و تضامني واحترامي العميق للا نزهة الركراكي و العزيز البشير عبدو. قلبي حزن لما حدث مع ابنهما الموهوب سعد إلا أني غير قلقة ، بل أوكل أمري لله هو الذي سينصره، سينصره و" يعلي علامو أكثر مما هو عالي إنشاء الله" . نزهة و البشير من أحب الأزواج على قلبي، أخلاق عالية و احترام لرسالة الفن الراقية، وكيف كنكولو : " ديك النقيلة من ذيك النخيلة " . سعد المجرد معدن أصيل آمن بجدوى رسالته الفنية و رفع كرامة و قيمة الأغنية المغربية و حبب العالم فيها. فأنا أقول لنزهة و البشير، شكرًا لأنكما منحتمونا سعد و سخرتماه لمواصلة رسالتكم الفنية الراقية. يعبر سعد هذه المِحنة كسابقاتها بثقة و إيمان بالله و بحب الناس و تعاضدهم، و بالتأكيد يبطن لنا القدر أكثر مما يظهر، إلا أن بلورتي السحرية تخبرني أن سعد المجرد سيخرج منتصرا متألقا أكثر مما مضى بإذن الله. قلبنا معك سعد ، معكما للا نزهة و البشير العزيز.

وتفاعل معظم معجبو الفنانة سناء عكرود بما نشرته من تضامن قوي وراقي مع المعلم حول التهمة الموجهة إليه باغتصاب فتاة فرنسية لا تزال مختفية عن الأنظار إلى حدود كتابة هذه الأسطر.