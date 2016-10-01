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حميد شباط : توصلنا ب 12 طلبا للإستوزار والمصلحة العليا للبلاد تستوجب الإسراع في تشكيل الحكومة
بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 01:36 حميد شباط : توصلنا ب 12 طلبا للإستوزار والمصلحة العليا للبلاد تستوجب الإسراع في تشكيل الحكومة | بوليتيك
حميد شباط : توصلنا ب 12 طلبا للإستوزار والمصلحة العليا للبلاد تستوجب الإسراع في تشكيل الحكومة
أكد حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال أن لجنة الترشيحات بالحزب توصلت فقط بإثتي عشر طلبا للإستوزار، مضيفا أن الديموقراطية تقتضي إحترام إرادة الشعب الذي صوت للأحزاب الوطنية ضد التحكم.

شوف تيفي

أكد حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال أن لجنة الترشيحات بالحزب توصلت فقط بإثتي عشر طلبا للإستوزار، مضيفا أن الديموقراطية تقتضي إحترام إرادة الشعب الذي صوت للأحزاب الوطنية ضد التحكم.

وتابع حميد شباط حديثه في برنامج "ساعة للإقناع" الذي بث مساء اليوم الخميس على قناة ميدي1 تيفي، حيث أوضح زعيم حزب الميزان، أن الإستقلاليين صوتوا في المجلس الوطني الأخير بالمشاركة في الحكومة والإصطفاف إلى جانب الأحزاب الوطنية والديموقراطية.

وأوضح شباط أن المصلحة العليا للبلاد اليوم تستوجب الإسراع بتشكيل الحكومة، نظرا للظرفية التي يعيشها بعض فئات الشعب المغربي بعد سنة الجفاف والإكتظاظ في المدارس ومشكل الصحة، مصرحا أن الحزب لم يضع شروطا للمشاركة في الحكومة لكنه سيدافع عن إستقرار الوطن والدفاع عن مصالحه، ومحاولة تطبيق بعض من برنامجه الإنتخابي بتعاون مع رئاسة الحكومة.

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