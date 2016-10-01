مروحيات لإنقاذ السكان من السيول في إقليم السمارة

تم أمس الأربعاء استعمال مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية لإنقاذ شخصين كانا محاصرين بالسيول التي غمرت مناطق في إقليم السمارة، وبالتحديد على مستوى الجماعة القروية حوزة.

شوف تيفي

تم أمس الأربعاء استعمال مروحية تابعة للقوات المسلحة الملكية لإنقاذ شخصين كانا محاصرين بالسيول التي غمرت مناطق في إقليم السمارة، وبالتحديد على مستوى الجماعة القروية حوزة.

كما أفادت السلطات المحلية لإقليم السمارة، أنه تم اليوم الخميس نقل مجموعتين، عبر مروحية، مكونتين من 38 و12 شخصا كانوا محاصرين على التوالي بجماعة سيدي أحمد لعروسي وجماعة حوزة نتيجة فيضان وادي الساقية الحمراء. كما عملت السلطات المحلية على إيصال مواد غذائية لعائلة فضل أفرادها البقاء صحبة قطيعهم بمنطقة تازوة جماعة تيفاريتي.

وكانت السلطات المحلية قد اتخذت على إثر النشرة الإنذارية بخصوص التساقطات المطرية التي ستعرفها عدد من الأقاليم ومن بينها إقليم السمارة، إجراءات استباقية طيلة فترة تهاطل الأمطار من خلال إجراء عمليات تمشيط واسعة وطلعات جوية، إضافة الىتسخير وتجنيد الموارد البشرية اللازمة في كل النقاط الرئيسية بالإقليم مما حال دون وقوع خسائر في الأرواح.