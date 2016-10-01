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بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 00:35 إدريس لشكر دخل طول وعرض فنبيلة منيب.. وها علاش | بوليتيك
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لم يتأخر رد حزب الاتحاد الاشتراكي حول خبر ''ادعاء نائبين اثنين من فيدرالية اليسار أنهما رفضا وساطة مع الفريق الاشتراكي، للتنسيق بمجلس النواب، واعتبرا أنهما وحدهما يمثلان اليسار الحقيقي''، فقد خرجت

شوف تيفي

لم يتأخر رد حزب الاتحاد الاشتراكي حول خبر "ادعاء نائبين اثنين من فيدرالية اليسار أنهما رفضا وساطة مع الفريق الاشتراكي، للتنسيق بمجلس النواب، واعتبرا أنهما وحدهما يمثلان اليسار الحقيقي"، فقد خرجت لجنة الإعلام والتواصل لحزب الوردة، ببلاغ شديد اللهجة، يؤكد أنه "لم تكن هناك وساطة بين فريق الحزب بمجلس النواب، والنائبين المذكورين، من أجل التنسيق، لا من قريب ولا من بعيد، وأن الأمر يتعلق بإشاعة كاذبة".

الاتحاد الاشتراكي لم يقف عند النفي في بلاغه، إذ زاد قائلا: "أما بالنسبة لما سمي اليسار الحقيقي، فإننا نحيل الرأي العام، على حجم الأصوات التي منحت لمرشح هذه الفيدرالية، في دائرة الرباط-المحيط، وكمثال بحي زيرارة، بالرباط، والتي هي عبارة عن دواوير، لم تحصل فيها الفيدرالية، في الانتخابات الجماعية والجهوية، لرابع شتنبر 2015، على أية أصوات تذكر، فإذا بالأمر ينقلب في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر، حيث منحت لها مئات الأصوات، وكأن سكان هذه الدواوير قد تحولوا بقدرة قادر إلى يساريين حقيقيين"، كما ذكر رفاق إدريس لشكر أن هذا الوضع تكرر بالنسبة لدائرة آنفا، "حيث تحولت الأمور، بشكل غريب، إذ لم تحصل زعيمة اليسار الموحد، على العتبة بمقاطعة سيدي بليوط، التي تشكل الجزء الأكبر منها، في الانتخابات الجماعية والجهوية، المذكورة، بينما منحت لمرشح فيدرالية اليسار، آلاف الأصوات، في الانتخابات التشريعية، كهدية من السماء".

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إدريس لشكر نبيلة منيب شوف تيفي بلاغ توضيحي الانتخابات التشريعية

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