التجاري وفا بنك يبيع 50% من الشركة الوطنية للاستثمار قبل شراء بنك باركليز المصري

قال بنك التجاري وفابنك إنه سيبيع 50 في المائة من شركة أومنيوم المغربي للإدارة -الشركة الأم لتأمين الوفاء أكبر شركات التأمين في المغرب- إلى الشركة الوطنية للاستثمار وذلك قبل شراء بنك باركليز مصر.

شوف تيفي: رويترز

قال بنك التجاري وفابنك إنه سيبيع 50 في المائة من شركة أومنيوم المغربي للإدارة -الشركة الأم لتأمين الوفاء أكبر شركات التأمين في المغرب- إلى الشركة الوطنية للاستثمار وذلك قبل شراء بنك باركليز مصر.

وقال التجاري وفابنك إنه يسعى لتدعيم معدلات الملاءة المالية من أجل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لشراء بنك باركليز مصر.

وستشتري الشركة الوطنية للاستثمار الحصة بسعر 3250 درهما للسهم مقارنة مع سعر الإغلاق اليوم وهو 3670 درهما مما يقدر قيمة شركة تأمين الوفاء عند حوالي 11.4 مليار درهم (1.15 مليار دولار).

وتسيطر أومنيوم المغربي للإدارة على حصة 79.29 بالمائة من تأمين الوفاء.

وتملك الوطنية للاستثمار حصة 47.83 بالمئة في التجاري وفابنك في حين تملك تأمين الوفاء حصة أقلية تبلغ 6.61 بالمائة.