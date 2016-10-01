 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مروحيات لإنقاذ السكان من السيول في إقليم السمارة | حوادث و حقوق

مروحيات لإنقاذ السكان من السيول في إقليم السمارة

إدريس لشكر دخل طول وعرض فنبيلة منيب.. وها علاش | بوليتيك

إدريس لشكر دخل طول وعرض فنبيلة منيب.. وها علاش

التجاري وفا بنك يبيع 50% من الشركة الوطنية للاستثمار قبل شراء بنك باركليز المصري | اقتصاد

التجاري وفا بنك يبيع 50% من الشركة الوطنية للاستثمار قبل شراء بنك باركليز المصري

سابقين العرس بليلة.. دنيا باطما وحاتم عمور ورضوان برحيل كيهنيو لمجرد بالبراءة ديالو.. وهو رهن الإعتقال ! | ثقافة و فنون

سابقين العرس بليلة.. دنيا باطما وحاتم عمور ورضوان برحيل كيهنيو لمجرد بالبراءة ديالو.. وهو رهن

عاجل و خطير..القرطاس يلعلع في البيضاء و هذا ما وقع لكلب بيتبول هاجم شرطي | حوادث و حقوق

عاجل و خطير..القرطاس يلعلع في البيضاء و هذا ما وقع لكلب ''بيتبول'' هاجم شرطي

هاكيفاش شرا رجل أعمال إماراتي هكتارات فلاحية في أزرو وهاشنو دارولو صحاب الأرض | مجتمع

هاكيفاش شرا رجل أعمال إماراتي هكتارات فلاحية في أزرو وهاشنو دارولو صحاب الأرض

عاجل.. سعد لمجرد لم يطلق سراحه وهذا ما ينتظره غدا | ثقافة و فنون

عاجل.. سعد لمجرد لم يطلق سراحه وهذا ما ينتظره غدا

ليلة نجوم الشاشة تتوج أحسن الفنانين لهذا الموسم | ثقافة و فنون

ليلة نجوم الشاشة تتوج أحسن الفنانين لهذا الموسم

بالفيديو ..نادية أيوب تبكي سعد المجرد: هذاك راه ولدي أنا ربيتو وميديرش داكشي | ثقافة و فنون

بالفيديو ..نادية أيوب تبكي سعد المجرد: هذاك راه ولدي أنا ربيتو وميديرش داكشي

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

التجاري وفا بنك يبيع 50% من الشركة الوطنية للاستثمار قبل شراء بنك باركليز المصري
بتاريــخ : 28 أكتوبر 2016 / 00:13 التجاري وفا بنك يبيع 50% من الشركة الوطنية للاستثمار قبل شراء بنك باركليز المصري | اقتصاد
التجاري وفا بنك يبيع 50% من الشركة الوطنية للاستثمار قبل شراء بنك باركليز المصري
قال بنك التجاري وفابنك إنه سيبيع 50 في المائة من شركة أومنيوم المغربي للإدارة -الشركة الأم لتأمين الوفاء أكبر شركات التأمين في المغرب- إلى الشركة الوطنية للاستثمار وذلك قبل شراء بنك باركليز مصر.

شوف تيفي: رويترز

قال بنك التجاري وفابنك إنه سيبيع 50 في المائة من شركة أومنيوم المغربي للإدارة -الشركة الأم لتأمين الوفاء أكبر شركات التأمين في المغرب- إلى الشركة الوطنية للاستثمار وذلك قبل شراء بنك باركليز مصر.

وقال التجاري وفابنك إنه يسعى لتدعيم معدلات الملاءة المالية من أجل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لشراء بنك باركليز مصر.

وستشتري الشركة الوطنية للاستثمار الحصة بسعر 3250 درهما للسهم مقارنة مع سعر الإغلاق اليوم وهو 3670 درهما مما يقدر قيمة شركة تأمين الوفاء عند حوالي 11.4 مليار درهم (1.15 مليار دولار).

وتسيطر أومنيوم المغربي للإدارة على حصة 79.29 بالمائة من تأمين الوفاء.

وتملك الوطنية للاستثمار حصة 47.83 بالمئة في التجاري وفابنك في حين تملك تأمين الوفاء حصة أقلية تبلغ 6.61 بالمائة.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

التجاري وفا بنك يبيع 50% من الشركة الوطنية للاستثمار قبل شراء بنك باركليز المصري

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مجموعة كوسومار تحقق نتائج إيجابية خلال الموسم الماضي | اقتصاد

مجموعة كوسومار تحقق نتائج إيجابية خلال الموسم الماضي

إنتاج التمور بالمغرب يحقق مستوى قياسيا بـ128 ألف طن برسم 2016 | اقتصاد

إنتاج التمور بالمغرب يحقق مستوى قياسيا بـ128 ألف طن برسم 2016

بعد تدهور مبيعات سامسونغ بسبب احتراق نوت7..هذا ما وقع لشركة آبل بسبب هاتفها آيفون7 | اقتصاد

بعد تدهور مبيعات سامسونغ بسبب احتراق نوت7..هذا ما وقع لشركة آبل بسبب هاتفها آيفون7

مجموعة البنك الشعبي تصدر كتابا أبيض حول سياسة النجاعة الطاقية والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة | اقتصاد

مجموعة ''البنك الشعبي'' تصدر كتابا أبيض حول سياسة النجاعة الطاقية والاستثمار في مجال الطاقات المتجددة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عمر السيد لشوف تيفي : سعد المجرد مايديرش هاذشي..وانا تنتضامن معاه | بــووز
منذ 21 دقيقة

عمر السيد لشوف تيفي : سعد المجرد مايديرش هاذشي..وانا تنتضامن معاه

كلمة جد مؤثرة من الفنان المغربي محمد مفتاح لسعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا..سعد مربي وهادو غير أعداء النجاح | بــووز

كلمة جد مؤثرة من الفنان المغربي محمد مفتاح لسعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا..سعد مربي وهادو غير أعداء النجاح

خطير..شوفو معاناة ساكنة الهراويين مع الضـو ..كولشي الأثاث ديالنا تحرق لينا و ها علاش | خارج البلاطو

خطير..شوفو معاناة ساكنة الهراويين مع الضـو ..كولشي الأثاث ديالنا تحرق لينا و ها علاش

تفاصيل جديدة في قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب | خبر اليوم

تفاصيل جديدة في قضية اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مروحيات لإنقاذ السكان من السيول في إقليم السمارة | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

مروحيات لإنقاذ السكان من السيول في إقليم السمارة

إدريس لشكر دخل طول وعرض فنبيلة منيب.. وها علاش | بوليتيك

إدريس لشكر دخل طول وعرض فنبيلة منيب.. وها علاش

التجاري وفا بنك يبيع 50% من الشركة الوطنية للاستثمار قبل شراء بنك باركليز المصري | اقتصاد

التجاري وفا بنك يبيع 50% من الشركة الوطنية للاستثمار قبل شراء بنك باركليز المصري

سابقين العرس بليلة.. دنيا باطما وحاتم عمور ورضوان برحيل كيهنيو لمجرد بالبراءة ديالو.. وهو رهن الإعتقال ! | ثقافة و فنون

سابقين العرس بليلة.. دنيا باطما وحاتم عمور ورضوان برحيل كيهنيو لمجرد بالبراءة ديالو.. وهو رهن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.