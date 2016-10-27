سابقين العرس بليلة.. دنيا باطما وحاتم عمور ورضوان برحيل كيهنيو لمجرد بالبراءة ديالو.. وهو رهن الإعتقال !

في الوقت لي خرج فيه المدعي العام في باريس، ببلاغ رسمي، كيقول فيه أن سعد لمجرد مازال تحت الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، وأنه خاصو يتسنى المدة القانونية حتال غدا الجمعة، عاد يعرف الإجراءات

شوف تيفي



في الوقت لي خرج فيه المدعي العام في باريس، ببلاغ رسمي، كيقول فيه أن سعد لمجرد مازال تحت الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، وأنه خاصو يتسنى المدة القانونية حتال غدا الجمعة، عاد يعرف الإجراءات القانونية لي غادي تكون في حقو.. خرْج كل من دنيا باطما وحاتم عمور ورضوان برحيل، بتدوينات كايهنيو فيها لمجرد بالبراءة ديالو !!

هاد التهنئة لي مامفهوماش، كتعني جوج حوايج؛ يا إما هاد الفنانة دياولنا مشاو غااالطين مع الإشاعات لي خرجات هاد العشية كتقول أن لمجرد تطلق سراحو، وزربو وعبرو على الفرحة ديالهم لولد الدومين ديالهم.. أوْلا العكس تماما، يعني مادام دنيا باطما وحاتم عمور ورضوان برحيل، أقرب وحدين للمجرد من خلال الدومين ديال الفن والغناء، وصلاتهم شي طنقنيقة، وعرفو آخر المستجدات في القضية، ومابغاوش يقولوها...وبغاو يكونوا أول المهنئين رغم أنه مازال مشدود مسكين..