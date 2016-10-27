عاجل و خطير..القرطاس يلعلع في البيضاء و هذا ما وقع لكلب ''بيتبول'' هاجم شرطي

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي،أن عناصر أمن الدراجين التابعين لولاية أمن أنفا بالدار البيضاء،اضطروا اليوم الخميس،لإطلاق الرصاص لتوقيف أخطر لص بالدار البيضاء .
و تعود فصول الواقعة، حسب مصادر خاصة لشوف تيفي، عندما حل العنصريين الأمنيين بوسط مدينة الدارالبيضاء عند مدخل البرانس،بعد شكاية من أحد المواطنين تفيد بوجود شخص يروع المارة و يهددهم بسرقة ممتلكاتهم بواسطة كلب"بيتبول.
و فور وصول العناصر الأمنية، بعين المكان،قام الموقوف بتوجيه أنياب كلبه إلى عنصر أمني،ليضطر معه شرطي آخر إلى إطلاق 5 رصاصات قتل من خلالهما الكلب المسعور.
و بعد توقيفه تم حجز رفقة السارق الذي كان في حالة غير طبيعية،مجموعة من الأسلحة البيضاء عبارة عن سيف و مدية كبيرتين،كانا يستخدمهما في السرقة.
و حسب ما عاينت"شوف تيفي"،حضر عامل مقاطعة أنفا سمير الخمليشي إلى عين المكان،فيما تم نقل المقرقب" للتحقيق.
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