عاجل و خطير..القرطاس يلعلع في البيضاء و هذا ما وقع لكلب ''بيتبول'' هاجم شرطي

علمت ''شوف تيفي،أن عناصر أمن الدراجين التابعين لولاية أمن أنفا بالدار البيضاء،اضطروا اليوم الخميس،لإطلاق الرصاص لتوقيف أخطر لص بالدار البيضاء .

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي،أن عناصر أمن الدراجين التابعين لولاية أمن أنفا بالدار البيضاء،اضطروا اليوم الخميس،لإطلاق الرصاص لتوقيف أخطر لص بالدار البيضاء .

و تعود فصول الواقعة، حسب مصادر خاصة لشوف تيفي، عندما حل العنصريين الأمنيين بوسط مدينة الدارالبيضاء عند مدخل البرانس،بعد شكاية من أحد المواطنين تفيد بوجود شخص يروع المارة و يهددهم بسرقة ممتلكاتهم بواسطة كلب"بيتبول.

و فور وصول العناصر الأمنية، بعين المكان،قام الموقوف بتوجيه أنياب كلبه إلى عنصر أمني،ليضطر معه شرطي آخر إلى إطلاق 5 رصاصات قتل من خلالهما الكلب المسعور.

و بعد توقيفه تم حجز رفقة السارق الذي كان في حالة غير طبيعية،مجموعة من الأسلحة البيضاء عبارة عن سيف و مدية كبيرتين،كانا يستخدمهما في السرقة.

و حسب ما عاينت"شوف تيفي"،حضر عامل مقاطعة أنفا سمير الخمليشي إلى عين المكان،فيما تم نقل المقرقب" للتحقيق.