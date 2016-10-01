هاكيفاش شرا رجل أعمال إماراتي هكتارات فلاحية في أزرو وهاشنو دارولو صحاب الأرض

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، أمر بإيداع 5 أفراد بالسجن المحلي بمدينة آزرو، أمس الأربعاء، لرفضهم توقيع ''عدم اعتراض'' على حوالي 1050 هكتارا بمزارع ''كعوانة'' التابعة

شوف تيفي



ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس، أمر بإيداع 5 أفراد بالسجن المحلي بمدينة آزرو، أمس الأربعاء، لرفضهم توقيع "عدم اعتراض" على حوالي 1050 هكتارا بمزارع "كعوانة" التابعة ترابيا لجماعة "تيكريكرا" قيادة "إركلاون" دائرة أزرو، بعدما اشترى رجل أعمال إماراتي جزءا منها.

ويأتي سبب هذا الاعتقال، بحسب المصادر ذاتها، على إثر دخول عائلات مالكي الأرض (أ.ق) و(أ.ب.ص) و(ج) و(ب) في نزاع مع الإماراتي، بعدما استقدم جرافات إلى عين المكان في محاولته منه للضغط على تلك العائلات من أجل تمكينها من الأرض، وهو ما جعل أفرادها يدخلون في اعتصام بموقع الأرض.

وقد بدأت تفاصيل الحكاية، بعدما تفاجأ أفراد العائلات الأربع تستغل الأرض منذ 1962، بشخص (م.ع) يدّعي توفره على عقد عدلي يخول له امتلاك الأرض، وذلك سنة 2011، ثم بدأت زيارات متتالية لأشخاص غرباء للأرض، قبل أن يأتي رجل الأعمال الإماراتي مصطحبا جرافات إلى عين المكان حاملا معه أوراق تدعي حقه في الأرض بعد شرائها من شخص.

وقد لفتت القضية انتباه المجتمع المدني وجمعيات حقوقية، فحضرت إلى المنطقة في محاولة لإيجاد حل، خصوصا وأن القضاء لم يفصل في الأمر، وتأكيد "ذوي الحقوق" بأن لهم الحق في امتلاك الأراضي واستغلالها، بعقود موثقة.



