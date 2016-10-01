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عاجل.. سعد لمجرد لم يطلق سراحه وهذا ما ينتظره غدا
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 22:39 عاجل.. سعد لمجرد لم يطلق سراحه وهذا ما ينتظره غدا | ثقافة و فنون
عاجل.. سعد لمجرد لم يطلق سراحه وهذا ما ينتظره غدا
عكس ما تم الترويج له على نطاق واسع بخصوص إطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد، ذكرت مصادر متطابقة من فرنسا، أن ''المعلم'' مازال تحت الحراسة النظرية وقد تم تحديد وقت مثوله أمام قاضي التحقيق غدا، بعد أن

شوف تيفي


عكس ما تم الترويج له على نطاق واسع بخصوص إطلاق سراح المغني المغربي سعد لمجرد، ذكرت مصادر متطابقة من فرنسا، أن "المعلم" مازال تحت الحراسة النظرية وقد تم تحديد وقت مثوله أمام قاضي التحقيق غدا، بعد أن تم الاستماع إليه اليوم الخميس، بخصوص الاشتباه في قضية "اعتداء جنسي وعنف".

وقد ذكرت المصادر ذاتها، أن لمجرد سيمثل غدا أمام قاضي التحقيق، على الساعة العاشرة صباحا، للبت النهائي في قضيته التي جلبت اهتمام الإعلام المحلي والدولي، وأثارت ردود فعل في مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر من خلالها محبو المغني المغربي عن مساندتهم ودعواتهم له بالتوفيق.

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شوف تيفي سعد لمجرد قاضي التحقيق حراسة نظرية اعتداء جنسي

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اليوم 13:39 GMT

عاجل: إطلاق سراح لمجرد في هذا التاريخ بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية

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