ليلة نجوم الشاشة تتوج أحسن الفنانين لهذا الموسم

توجت فعاليات ليلة نجوم الشاشة أحسن الممثلين في مختلف الأعمال الفنية التي قدمت خلال سنة 2016، بين المسلسلات المغربية والأمازيغية والأفلام السينمائية.

شوف تيفي

توجت فعاليات ليلة نجوم الشاشة أحسن الممثلين في مختلف الأعمال الفنية التي قدمت خلال سنة 2016، بين المسلسلات المغربية والأمازيغية والأفلام السينمائية.

وتوجت لجنة تحكيم الدورة الثالثة من هذا الحدث الفني الاجتماعي الكبير الذي يشرف عليه الفنان سعيد الناصري في صنف المسلسلات كل من الفنانة سامية أقريو عن مسلسل "سر المرجان"، وعبد اللطيف عاطف عن المسلسل الأمازيغي "المياه العطشاء".

أما الأفلام السينمائية فقد فاز بجوائزها كل من الفنان رشيد الوالي عن دوره في فيلم "دموع إبليس" لمخرجه هشام الجباري، وأمين الناجي عن دوره في فيلم "مسافة ميل" لمخرجه سعيد خلاف، فيما جائزة أخرى ذهبت للفنان عزيز دادس عن دوره في فيلم "دالاص".

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم الأعمال الفنية ترأسها الفنان والمخرج نوفل براوي إضافة إلى مشاركة كل من الفنانة ثريا العلوي، الموسيقي النوري، والإعلامي الناقد توفيق النادري فضلا عن عبداللطيف السكارجي الذي كان منسقا بين أعضاء اللجنة.