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بالفيديو ..نادية أيوب تبكي سعد المجرد: هذاك راه ولدي أنا ربيتو وميديرش داكشي
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 21:51 بالفيديو ..نادية أيوب تبكي سعد المجرد: هذاك راه ولدي أنا ربيتو وميديرش داكشي | ثقافة و فنون
بالفيديو ..نادية أيوب تبكي سعد المجرد: هذاك راه ولدي أنا ربيتو وميديرش داكشي
تضامنت الفنانة المغربية نادية أيوب بطريقتها الخاصة مع سعد المجرد كباقي الفنانين بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة تحمل الجنسية الفرنسية واعتبرت أيوب أن المعلم هو ابنها الثاني بعد نجلها أنس وأنها كانت

شوف تيفي:ماريا جعدود

 

تضامنت الفنانة المغربية نادية أيوب بطريقتها الخاصة مع سعد المجرد كباقي الفنانين بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة تحمل الجنسية الفرنسية واعتبرت أيوب أن المعلم هو ابنها الثاني بعد نجلها أنس وأنها كانت تربيه في بيتها كلما كان والدته نزهة الركراكي منهمكة في تصوير إحدى أعمالها الفنية، وأضافت نادية في اتصال مع شوف تيفي "أن سعد مربي أو ربيتو مع ولدي ميمكنش ايدير هادشي " وطلبت من جميع المغاربة التضامن مع سعد لإطلاق سراحه وان يعود إلى بلده المغرب.

 

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي ماريا جعدود المعلم سعد المجرد نادية ايوب فرنسها الفنانين.

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اليوم 13:39 GMT

عاجل: إطلاق سراح لمجرد في هذا التاريخ بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية

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