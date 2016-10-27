لوباريسيان الفرنسية: سعد لمجرد كان سكران ملي شدوه

مازالت المعطيات والحقائق تتناسل بخصوص قضية اعتقال المغني المغربي سعد لمجرد منذ يوم أمس الأربعاء، للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب.

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مازالت المعطيات والحقائق تتناسل بخصوص قضية اعتقال المغني المغربي سعد لمجرد منذ يوم أمس الأربعاء، للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب.

فقد كشفت صحيفة "لوباريسيان" الفرنسية، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة ومثيرة، متعلقة هذه المرة باللحظة التي تم فيها اعتقال سعد لمجرد، والتصريح الذي أدلى به حينها، وأيضا الحالة التي كان عليها.

وذكرت الصحيفة، استنادا إلى معلوماتها ومصادرها التي كانت في عين المكان، إن سعد لمجرد كان في حالة سكر لحظة توقيفه من قبل الشرطة. كما أشارت الصحيفة إلى أن لمجرد لم يدل بأي تصريح حينها، مكتفيا بالصمت.

وزادت الصحيفة الموضوع إثارة، حينما لفتت الانتباه إلى أن هذه التفاصيل الدقيقة، لم يتم ذكره في بلاغ المدعي العام في باريس، الذي اكتفي بالإشارة إلى شكاية السيدة ضده وأنه تم تمديد الحراسة النظرية إلى غاية يوم غد الجمعة.



