هذا ما كتبته ليلى الحديوي عن سعد المجرد !

نشرت عارضة الأزياء المغربية ليلى الحديدوي صورة لها رفقة المغني المغربي سعد المجرد على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مرفوقة بتدوينة باللغة الفرنسية وهي تدعمه في الأزمة التي يمر منها حاليا بالعاصمة

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نشرت عارضة الأزياء المغربية ليلى الحديدوي صورة لها رفقة المغني المغربي سعد المجرد على صفحتها الرسمية بالفايسبوك مرفوقة بتدوينة باللغة الفرنسية وهي تدعمه في الأزمة التي يمر منها حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس بعد اعتقاله من طرف الشرطة الفرنسية بتهمة التحرش الجنسي.

وبهذا الخصوص كتبت ليلى الحديوي على حائطها الفايسبوكي « جميعنا معك يا سعد ولن نتركك لوحدك »

للإشارة فقد تم اعتقال « المعلم » أمس الأربعاء من فندق شارلوت شونزيليزيه من طرف العناصر الأمنية الفرنسية مصفد اليدين تحت استغراب ودهشة محبيه.