القضاء الفرنسي يصدر بلاغا رسميا حول اعتقال سعد لمجرد وهذا نصه

أصدر المدعي العام بالعاصمة الفرنسية بباريس، بلاغا حول اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد صباح أمس الأربعاء 26 أكتوبر، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، لإجراء تحقيق معه بخصوص الاشتباه في قضية ''

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أصدر المدعي العام بالعاصمة الفرنسية بباريس، بلاغا حول اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد صباح أمس الأربعاء 26 أكتوبر، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، لإجراء تحقيق معه بخصوص الاشتباه في قضية " اعتداء جنسي وعنف".

وأفاد بلاغ المدعي العام بالعاصمة الفرنسية، أن سعد لمجرد لازال رهن الحراسة النظرية، وأنه جرى التحقيق معه، بعد شكاية تقدمت بها ضده سيدة ادعت تعرضها لـ "اعتداء جنسي".

وحسب منطوق البلاغ، فقد تم اليوم الخميس 27 أكتوبر، تمديد الحراسة النظرية لسعد لمجرد، لمدة 24 ساعة إضافية، بعد أن تم الاستماع إليه من طرف القاضي، موضحا أنه يجب انتظار انتهاء المدة القانونية غدا الجمعة، لمعرفة ما سيتم اتخاذه من إجراءات قانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفنان سعد لمجرد من المنتظر أن يحيي حفلا فنيا يوم 29 أكتوبر الجاري بقصر المؤتمرات بباريس.