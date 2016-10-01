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توقيف تلاميذ بمدن مراكش والقنيطرة بعد الإشادة بالإرهاب على الهاتف
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 19:37 توقيف تلاميذ بمدن مراكش والقنيطرة بعد الإشادة بالإرهاب على الهاتف | حوادث و حقوق
توقيف تلاميذ بمدن مراكش والقنيطرة بعد الإشادة بالإرهاب على الهاتف
أوقفت الشرطة القضائية بمدينة مراكش، أول أمس الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، تلميذان يبلغان من العمر 15 و18 سنة، بعد الإشتباه في تورطهما بإجراء إتصالات هاتفية تتضمن إشادة بأعمال ومخططات إرهابية.

شوف تيفي

أوقفت الشرطة القضائية بمدينة مراكش، أول أمس الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، تلميذان يبلغان من العمر 15 و18 سنة، بعد الإشتباه في تورطهما بإجراء إتصالات هاتفية تتضمن إشادة بأعمال ومخططات إرهابية.

وحسب معلومات حصلت عليها "شوف تيفي" فالمشتبه فيهما أجريا إتصالات هاتفية على الخط الأخضر المجاني 19 الخاص بالأمن ، يزعمان فيه أنهما ينتميان لتنظيم إرهابي، قبل أن تتمكن التحقيقات الأمنية من تشخيص هويتهما وتوقيفهما، حيث تم إخضاعهما لبحث قضائي أوضح أن الأمر مجرد دعاية وطيش أطفال.

وفي ذات السياق، أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بالرباط، أول أمس الثلاثاء، تلميذا أخر يبلغ من العمر 16 سنة، تم ضبطه بمسقط رأسه بواد زم، وذلك بعدما بعث برسالة نصية على تطبيق "الواتساب" لأحد الأشخاص، يحرضه فيها على الالتحاق بتنظيم "داعش".

وقد قررت النيابة العامة إيداع الأخير بمركز التهذيب والإصلاح الخاص بالقاصرين وذلك في انتظار البث في الأفعال المنسوبة إليه خلال الجلسة المقررة يوم 11 نوفمبر المقبل.


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