محاصرة مسؤولين بوزارة الصحة يعاقران الخمر في سيارة للدولة بالناظور

كشفت مصادر نقابية، عن توقيف مسؤولين بمستشفى بمدينة الناظور مساء أمس من طرف دورية للشرطة وسط المدينة، بسيارة تابعة للدولة من نوع كاط كاط وهم يعاقرون الخمر.

شوف تيفي



كشفت مصادر نقابية، عن توقيف مسؤولين بمستشفى بمدينة الناظور مساء أمس من طرف دورية للشرطة وسط المدينة، بسيارة تابعة للدولة من نوع كاط كاط وهم يعاقرون الخمر.

وأضافت ذات المصادر، أن سيارة الكاط كاط التي تحمل رمز الدولة يرجح أن تكون تابعة لوزارة الصحة، حيث حاصروها سكان إحدى الأحياء بمدينة الناظور، ورفضوا من الراكبين فيها الترجل إلى غاية حضور رجال الشرطة.

وأوضحت ذات المصادر، أن تكتما شديدا يلف الواقعة، حيث مازال المشتبه بهما رهن الحراسة النظرية، فيما يرفض مسؤولي وزارة الصحة إعطاء أي توضيح حول واقعة توقيف المسؤولين بإحدى المستشفيات.

من جهة ثانية، قالت مصادر مسؤولة أن احد الموظفين بالمستشفى قد عاد لوظيفته العادية فيما الثاني الدي قيل أنه كان برفقته فتجهل هويته، نافيا أن يكونا على متن سيارة تابعة للدولة

وتأتي الواقعة بعد الوقفات الإحتجاجية التي عرفتها بعض المستشفيات خاصة بالمستشفى الحسني بالناظور، دفعت وزير الصحة إلى إعفاء مديره من مهامه وتعيين مديرة قادمة من مستشفى بمدينة العروي مكانه.

وربطت "شوف تيفي" إتصالات هاتفية بمسؤولي وزارة الصحة بمدينة الناظور، لكن هواتفهم ترن دون مجيب.