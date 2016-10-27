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عاجل : هذا ما قرره الشركة المنظمة لحفل سعد المجرد يوم السبت القادم بباريس
بتاريــخ : 27 أكتوبر 2016 / 18:33 عاجل : هذا ما قرره الشركة المنظمة لحفل سعد المجرد يوم السبت القادم بباريس | صحافة
عاجل : هذا ما قرره الشركة المنظمة لحفل سعد المجرد يوم السبت القادم بباريس
أصدرت الشركة المنظمة لحفل المغني المغربي الشهير سعد المجرد في باريس بلاغا صحفيا تطمئن فيه عشاق « المعلم » بخصوص الحفل المقرر إجراؤه يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري والذي سيستضيفه قصر المؤتمرات بعاصمة

شوف تيفي

 

أصدرت الشركة المنظمة لحفل المغني المغربي الشهير سعد المجرد في باريس بلاغا صحفيا تطمئن فيه عشاق « المعلم » بخصوص الحفل المقرر إجراؤه يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري والذي سيستضيفه قصر المؤتمرات بعاصمة الأنوار باريس؛ حيث نفت الشركة خبر إلغاء الحفل المذكور بسبب اعتقال المجرد من طرف الشرطة الفرنسية يوم أمس الأربعاء بتهمة التحرش الجنسي.

وجاء هذا القرار من الشركة المنظمة بالإحتفاظ بموعد الحفل لثقتهم في العدالة الفرنسية.

للإشارة فقد تم تداول ليلة البارحة صورة للمجرد هو مصفد اليدين في طريقه إلى سيارة الشرطة التي اقتادته للتحقيق في التهمة المنسوبة إليه والتي خلقت ضجة كبيرة بالمغرب والعالم العربي..

 

 

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بلاغ شعد المجرد باريس

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